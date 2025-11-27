एक्टर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म शोले आज भी फैंस के दिलों में खास जगह बनाए हुए है. फिल्म में दो दोस्तों की कहानी दिखाई गई. फिल्म का हर कैरेक्टर अपने आप में खास है. फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.

शोले का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म को रमेश सिप्पी ने बनाया है. इस फिल्म ने नेट 15 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म थी और शोले के नाम ये रिकॉर्ड 19 साल तक रहा था. फिल्म 1975 से 1994 तक हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म रही.

1994 में सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म हम आपके हैं कौन ने ये रिकॉर्ड तोड़ा था. हम आपके हैं कौन ने 72 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.





धर्मेंद्र ने सजेस्ट किया था अमिताभ का नाम

इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जय के रोल में थे. वहीं धर्मेंद्र वीरू के रोल में थे. दोनों के रोल आइकॉनिक हो गए थे. हालांकि, पहले जय का रोल शत्रुघ्न सिन्हा प्ले करने वाले थे. हालांकि, फिर धर्मेंद्र के सजेशन पर अमिताभ बच्चन को इसके लिए कास्ट किया गया. धर्मेंद्र ने ANI से बातचीत में कहा था, 'हां मैंने अमिताभ का नाम सजेस्ट किया था. मैं तो कहता नहीं कि मैंने रोल दिलाया. ये मुझे मिलने आते थे अमिताभ साहब. वो साथ बैठते थे. तो मैंने रमेश सिप्पी जी से कहा कि ये नया लड़का है. उसकी आवाज से तो लगता है कि बहुत अच्छा काम करेगा. उनकी जो अंदर से चाह थी...जो खुद से प्यार करने की खूबसूरती थी वो अच्छी लगी. मैंने कहा इनको ले लो.'

वहीं धर्मेंद्र को गब्बर सिंह और ठाकुर दोनों के रोल ऑफर हुए थे. हालांकि, फिर वो वीरू के रोल में दिखे. इस फिल्म अमजद खान ने गब्बर सिंह का रोल प्ले किया था. वहीं हेमा मालिनी ने बसंती का किरदार निभाया था. संजीव कुमार ठाकुर के रोल में थे. वहीं जय बच्चन राधा के किरदार में थीं. मैक मोहन सांबा का रोल प्ले किया था.

