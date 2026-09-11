अली फजल और पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और रिलीज के पहले दिन से ही ये बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. आम दर्शकों से लेकर कई जाने-माने सेलेब्स तक फिल्म की कहानी और कलाकारों की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, पॉपुलर राइटर और कॉलमनिस्ट शोभा डे को फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई. उन्होंने सोशल मीडिया पर 'मिर्जापुर: द मूवी' का रिव्यू शेयर किया है.

'क्या बकवास है ये?'

‘मिर्जापुर: द मूवी’ की कहानी शोभा डे को बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर पाई. उन्होंने फिल्म को लेकर अपनी निराशा जाहिर करते हुए इसे ‘बकवास’ तक बता दिया. शोभा डे ने खुलासा किया कि फिल्म इतनी बोरिंग लगी कि इसे देखते हुए वो बीच में करीब 15 मिनट के लिए सो गई थीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो फिल्म की जमकर आलोचना करती नजर आ रही हैं.

फिल्म बननी ही नहीं चाहिए थी...

शोभा डे ने कहा, टमैंने अभी-अभी 'मिर्जापुर: द मूवी' देखी है. मैं बस इतना कह सकती हूं कि शायद ये फिल्म बननी ही नहीं चाहिए थी. मैंने सीरीज नहीं देखी है, लेकिन 'मिर्जापुर' को लेकर इतनी चर्चा और हाइप थी, इसलिए मैं काफी उम्मीदों के साथ फिल्म देखने गई थी. लेकिन वहां से निकलकर मेरे मन में बस यही था कि आखिर चल क्या रहा था?' हालांकि, शोभा डे ने फिल्म की स्टारकास्ट और कलाकारों की तारीफ भी की.

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शोभा डे ने की स्टारकास्ट की तारीफ

उन्होंने कहा, 'शानदार स्टारकास्ट है और मेरे लिए दो कलाकारों की परफॉर्मेंस सबसे अलग रही. रवि किशन, जो शानदार हैं और अली फजल, जो गुड्डू के किरदार में बेहद शानदार हैं.' वहीं, पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग पर उन्होंने कहा, 'मिस्टर त्रिपाठी फिल्म में मिस्टर त्रिपाठी का ही किरदार निभा रहे हैं. अब यहे थोड़ा ज्यादा एक जैसा लगने लगा है. वही पुराने एक्सप्रेशन और वही पुराना डिलीवरी स्टाइल.'

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फिल्म के ‘बड़े सरप्राइज’ का भी किया जिक्र

शोभा डे ने फिल्म में एक सीन का जिक्र करते हुए इसे बड़ा सरप्राइज बताया. उन्होंने कहा, 'लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज है. मिस्टर त्रिपाठी एक गुडी-गुडी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक असली सेक्स सीन करते हुए नजर आते हैं. हां, आपने सही सुना, पूरा सेक्स सीन. वो भी रसिका दुग्गल के साथ, जो फिल्म में लेडी मैकबेथ या एक वैम्पिश सौतेली मां जैसी नजर आती हैं.'

इसके बाद उन्होंने फिल्म की कहानी और हिंसा पर भी निशाना साधा. शोभा डे ने कहा, 'इसके अलावा हर तरह की हिंसा है और वो भी बिना किसी वजह के. कहानी कहीं नहीं जाती और सच कहूं तो मैं करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी. मैंने पीछे दो महिलाओं को खर्राटे लेते हुए भी सुना. शायद ये फिल्म पुरुषों के लिए है. ये मेरे लिए नहीं थी."

900 रुपये की टिकट पर कसा तंज

शोभा डे ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मैंने टिकट पर 900 रुपये और भेल पर 260 रुपये खर्च किए, और लगभग 4 घंटे यह सोचता रहा कि मैं ऐसी फ़िल्म क्यों देख रहा हूं जिसमें कई सीन बिना किसी तुक के एक-दूसरे से जोड़ दिए गए थे. मतलब... हद है... वो बौना? ऊंटनी का दूध? और एक खतरनाक विलेन जो अपनी "प्रेमिका" के लिए सेक्सी ब्रालेट सिलता है?'

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‘मिर्जापुर: द मूवी’ के बारे में जानिए

‘मिर्जापुर: द मूवी’ का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी की जिम्मेदारी पुनीत कृष्णा ने संभाली है. फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार और रवि किशन अहम भूमिकाओं में हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने अब तक 148.45 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

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