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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सगे भाई से ज्यादा मेरे लिए किया', पत्नी को कैंसर हुआ, तो ऐसे शिवाजी साटम की ढाल बने थे नाना पाटेकर

'सगे भाई से ज्यादा मेरे लिए किया', पत्नी को कैंसर हुआ, तो ऐसे शिवाजी साटम की ढाल बने थे नाना पाटेकर

दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर को याद कर 'CID' फेम एक्टर शिवाजी साटम काफी इमोशनल हो गए. उन्होंने अपनी करीब 40 साल पुरानी दोस्ती को याद किया और नाना को अपने सगे भाई के बढ़कर बताया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 17 Oct 2026 03:34 PM (IST)
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दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहें. हाल ही में 'CID' फेम एक्टर शिवाजी साटम ने नाना पाटेकर के साथ अपनी करीब 40 साल पुरानी दोस्ती को याद करते हुए कई इमोशनल किस्से शेयर किए.

मुंबई में नाना की प्रार्थना सभा के दौरान उन्होंने बताया कि दिवंगत एक्टर ने न सिर्फ उन्हें हिंदी सिनेमा में काम करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि मुश्किल वक्त में उनका साथ भी दिया. 

शिवाजी साटम ने नाना पाटेकर को किया याद
नाना पाटेकर की याद में मुंबई के प्रभादेवी स्थित पी.एल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी परिसर में 'आठवणीतले नाना' नाम से एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई. इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग पहुंचे और नाना को श्रद्धांजलि दी.

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, शिवाजी साटम ने नाना के निधन की खबर सुनकर हुए सदमे को याद करते हुए कहा, 'नाना का निधन इतनी अचानक हो गया. जब मैंने ये खबर सुनी, तो सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ. नाना के साथ मेरी अनगिनत यादें हैं. हम एक-दूसरे को करीब 40 साल से जानते थे और हिंदी सिनेमा में मुझे पहचान दिलाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है. वही मुझे हिंदी फिल्मों में लेकर आए थे. उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा था, 'तुम्हें यह करना चाहिए. तुम्हें यह जरूर करना चाहिए.''

शिवाजी साटम ने बताया कि नाना पाटेकर ने उन्हें उनकी पहली हिंदी फिल्म 'यशवंत' में पुलिस अधिकारी का रोल दिलाने में मदद की थी. फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस किरदार के लिए शिवाजी से संपर्क किया था, लेकिन शुरुआत में वो ये रोल के करने के लिए तैयार नहीं थे. शिवाजी ने कई बार ऑफर ठुकराया, जिसके बाद प्रोड्यूसर ने नाना से बात की. 

पत्नी के कैंसर के इलाज के दौरान नाना पाटेकर ने की थी मदद
शिवाजी साटम ने उस मुश्किल दौर को भी याद किया, जब फिल्म 'गुलाम-ए-मुस्तफा' की शूटिंग के दौरान उनकी पत्नी को कैंसर होने का पता चला था. पत्नी के इलाज और फिल्म की शूटिंग को एक साथ संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था. ऐसे में उन्होंने फिल्म छोड़ने तक का मन बना लिया था.

 
 
 
 
 
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इस मुश्किल वक्त में नाना के साथ को याद करते हुए शिवाजी ने कहा, 'मैं नाना से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए शायद मेरे अपने भाई से भी ज्यादा किया. फिल्म 'गुलाम-ए-मुस्तफा' की शूटिंग के दौरान मेरी पत्नी को कैंसर होने का पता चला था. मैंने नाना से कहा कि अब मैं फिल्म जारी नहीं रख पाऊंगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया.'

उन्होंने बताया, 'नाना ने डायरेक्टर और फिल्म से जुड़े सभी लोगों से बात की. अगले दिन हमारे निर्देशक पार्थो घोष ने मुझसे कहा, 'तुम दोपहर 12 बजे आना और मैं तुम्हें रात 8 बजे तक जाने दूंगा.' ये सब नाना की वजह से संभव हुआ. उन्होंने मेरा ख्याल रखा और सगे भाई की तरह मेरा साथ दिया. ऐसे कई किस्से हैं. वो बेहद प्यारे इंसान थे. कभी-कभी अचानक फोन करके पूछते थे, 'क्या कर रहे हो? तुरंत फार्महाउस आ जाओ!' नाना ऐसे ही इंसान थे.'

नाना पाटेकर ने दुनिया का कहा अलविदा
नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में गोवा स्थित अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया था. उनके निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 17 Oct 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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