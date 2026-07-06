'छैया छैया' गाने के लिए शिल्पा शिरोडकर थी पहली पसंद, इस वजह से फराह खान ने बदल दी एक्ट्रेस

90 के दशक में अपनी एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर इन दिनों चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में वो रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर' के सीजन 5 में गेस्ट के रूप में नजर आईं, जिसमें उन्होंने अपने करियर से जुड़ी कई यादें शेयर की. हालांकि उन्होंने पॉपुलर गाने 'छैया छैया' को लेकर एक ऐसा खुलासा किया, जो हैरान करने वाला है.

वजन बना सबसे बड़ा कारण

शो में शिल्पा ने अपने पुराने दिनों के बारे में कई बातें शेयर की, इसी बीच जब होस्ट हर्ष लिंबाचिया ने उनसे पूछा कि 'छैया छैया' गाने को आपको ही करना था.' तो शिल्पा ने उन दिनों को याद करते हुए बताया कि गाने को फराह खान ने लाया था और उन्होंने उनसे कहा था कि इस गाने के लिए 15 दिनों में अपना वजन कम करो. उस समय उन्होंने अपने वजन को कम करने की पूरी कोशिश की और लगातार उबली सब्जियां खाईं. हालांकि फराह उससे खुश नही हुईं और कहा कि 'सॉरी, तुम अभी भी मोटी हो और हम तुम्हें नहीं ले सकते.'

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शिल्पा ने आगे कहा कि वो सच में उस समय मोटी थी, इसीलिए उन्हें ये गाना नहीं मिला. हालांकि फराह बताती हैं कि मेरा वजन 100 किलो था, पर इतना नहीं था. इसी बीच शिल्पा ने हंसते हुए गीता कपूर को देखते हुए कहा कि वो भी उस वक्त वहां मौजूद थी क्योंकि वो असिस्टेंट थीं.

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शिल्पा का करियर

बता दें कि शिल्पा ने 1989 की फिल्म 'भ्रष्टाचार' से अपने करियर की शुरुआत की. हालांकि उन्हें असली पहचान 1990 की फिल्म 'किशन कन्हैया' से मिली. इसके बाद 1993 में आई 'पहचान' ने भी उन्हें खूब पॉपुलैरिटी दिलाई. उनकी हिट फिल्मों में 'हम', 'खुदा गवाह', 'आंखें' और 'गोपी किशन' शामिल हैं. वहीं बात करें छैया छैया की, तो ये गाना 1998 की फिल्म 'दिल से...' का हैं, जिसमें शिल्पा की जगह मलाइका अरोड़ा ने परफॉर्म किया था.

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