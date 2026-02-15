बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बेटी समीशा शेट्टी अब पूरे छह साल की हो गई हैं. समीशा का जन्म 15 फरवरी 2020 को सरोगेसी के जरिए हुआ था और आज उनका जन्मदिन परिवार और फैंस के लिए खास मौका बन गया है. इस मौके पर शिल्पा ने सोशल मीडिया पर एक क्यूट वीडियो शेयर कर अपनी बेटी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं.

क्यूट वीडियो में दिखे अनमोल पल

शिल्पा के शेयर किए वीडियो में समीशा के पिछले कुछ सालों के प्यारे और क्यूट मोमेंट्स नजर आ रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में माइल्स स्मिथ का गाना 'माई होम' बज रहा है. शिल्पा ने वीडियो के साथ लिखा कि उनकी बेटी हर दिन उनके जीवन में खुशियां और हंसी भर देती है.

View this post on Instagram A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)

मां की भावनाओं से भरा संदेश

शिल्पा ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मेरी प्यारी समीशा को छठे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. तुम हमारे जीवन में हर दिन खुशी, हंसी और जादू भर देती हो. तुम मेरे लिए एक चमत्कार हो और तुम्हें बड़ा होते देखना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है.' उन्होंने आगे अपनी बेटी के अच्छे स्वास्थ्य खुशियों और प्यार की कामना भी की है.

View this post on Instagram A post shared by SHAMITA SHETTY (@shamitashetty_official)

मासी और पापा की क्यूट बधाई

समीशा की मासी शमिता शेट्टी ने भी प्यार भरा पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे माय लिल क्यूटी-पैटूटी. तुम हर दिन हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाती हो इसके लिए धन्यवाद. मासी तुम्हें बहोत प्यार करती है.' वहीं समीशा के पापा राज कुंद्रा ने भी पोस्ट कर लिखा, '6 साल हो गए जब से तुमने हमारे दिलों पर राज करना शुरू किया था. मेरी छोटी प्रिंसेस को हैप्पी बर्थडे. तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन का सबसे खास हिस्सा है और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम हमारी जिंदगी में आई..

View this post on Instagram A post shared by Raj Kundra (@onlyrajkundra)

शिल्पा-राज का फैमिली और करियर अपडेट

शिल्पा शेट्टी की शादी नवंबर 2009 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा से हुई थी. इनके दो बच्चे हैं बेटा वियान और बेटी समीशा. शिल्पा शेट्टी जल्द ही 'केडी-द डेविल' फिल्म में सत्यवती की भूमिका में नजर आएंगी. इस फिल्म में शिल्पा के अलावा संजय दत्त भी मुख्य भूमिका में होंगे.