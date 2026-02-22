शिखर धवन ने रचाई दूसरी शादी, सोफी शाइन संग नई शुरुआत पर सेलेब्स ने दी खास बधाई
Shikhar Dhawan Wedding: भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने 21 फरवरी को सोफी शाइन से शादी कर ली है. सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आते ही रणवीर सिंह से लेकर विराट कोहली तक कई सेलेब्रिटीज ने उन्हें बधाई दी है.
भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने 21 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी की है. उन्होंने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर फैंस को सरप्राइज कर दिया है. तस्वीरों के साथ उन्होंने अपनी पत्नी का स्वागत करते हुए 'मिसेज धवन' लिखा. जिसके बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया था. क्रिकेट और मनोरंजन जगत के कई नामी सितारों ने इस नई शुरुआत पर उन्हें शुभकामनाएं दी है.
रणवीर से लेकर विराट तक सितारों ने दी बधाई
शिखर धवन की पोस्ट पर कई सेलेब्रिटीज ने कमेंट कर उन्हें बधाई दी है. एक्टर रणवीर सिंह ने लिखा, 'बधाई हो और भगवान का आशीर्वाद बना रहे भाई.' कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने मजाकिया अंदाज में 'बधाई हो पाजी और भाभी जी' कहा. एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने दिल की इमोजी के साथ शुभकामनाएं भेजी थी. वहीं क्रिकेटर विराट कोहली ने पंजाबी अंदाज में लिखा की 'मुबारकां जट्ट जी.' युजवेंद्र चहल ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट पर तस्वीरें साझा कर नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी. और लिखा की 'मेरे यार की शादी है.'
पारंपरिक कपड़ों में दिखा शाही अंदाज
शादी समारोह में शिखर धवन क्रीम रंग की शेरवानी में नजर आए हैं. जबकि सोफी शाइन पारंपरिक लहंगे में बेहद खूबसूरत दिखी है. दोनों के कपड़े फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किए गए थे. साझा की गई तस्वीरों में एक में दोनों साथ पोज देते दिखाई दे रहे हैं. दूसरी में डांस करते नजर आ रहे हैं. और तीसरी तस्वीर में शिखर सोफी की मांग में सिंदूर भरते दिख रहे हैं. रंगों से सजे बैकग्राउंड ने इन पलों को और भी खास बना दिया है.
सगाई के बाद अब शादी
शिखर और सोफी ने इसी साल जनवरी में सगाई की थी जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रही थीं. दोनों कुछ समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और अब उन्होंने अपने रिश्ते को औपचारिक रूप दे दिया है. फैंस इस नए अध्याय की शुरुआत पर उन्हें लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं.
व्यक्तिगत जीवन में नई शुरुआत
ये शिखर धवन की दूसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने आयेशा मुखर्जी से शादी किया था जिनसे उन्हें बेटा जोरावर है. साल 2023 में दोनों का तलाक हो गया था. अलगाव के दौरान शिखर ने सार्वजनिक रूप से अपने इमोशनल संघर्ष के बारे में भी बात की थी. अब इस नई शुरुआत के साथ उनके जीवन में फिर से खुशियां लौटी हैं और फैंस उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.
