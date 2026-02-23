शिखर धवन और सोफी शाइन ने अपनी दिल्ली वाली शादी का जश्न बड़े ही स्टाइल में मनाया है. 21 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में शादी के बाद कपल ने एक शानदार रिसेप्शन रखा था. जिसमें क्रिकेट और एंटरटेनमेंट की दुनिया के कई बड़े नाम शामिल हुए थे. लेकिन इस पूरे फंक्शन की सबसे खास बात रही शिखर और सोफी का डांस जिसने रात को और भी यादगार बना दिया था. सोशल मीडिया पर उनके डांस के वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं और फैंस इस जोड़ी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

‘शरारत’ गाने पर लगाया ठुमका

रिसेप्शन की शुरुआत ही मस्ती भरे अंदाज में हुई थी. शिखर और सोफी ने फिल्म ‘धुरंधर’ के पॉपुलर गाने 'शरारत' पर मजेदार डांस किया था. जैसे ही गाना बजा दोनों ने डांस फ्लोर पर एंट्री ली और ऐसा माहौल बनाया कि मेहमान भी खुद को रोक नहीं पाए थे. दोनों काफी रिलैक्स और खुश नजर आ रहे थे. इस खूबसूरत शाम को और भी ज्यादा खास बना दिया था अली ब्रदर्स की गजल परफॉर्मेंस ने. उनके इस परफॉर्मेंस नें जश्न में एक सुकून भरा टच जोड़ दिया था.

स्टाइलिश लुक में दिखा कपल

इस खास मौके पर शिखर ब्लैक सूट में काफी हैंडसम लग रहे थे वहीं सोफी व्हाइट स्कर्ट और हैवी वर्क वाले क्रॉप टॉप में बेहद एलिगेंट नजर आ रही थी. दोनों का लुक सिंपल लेकिन क्लासी था. स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा ने भी रिसेप्शन की तस्वीरें शेयर करते हुए कपल को बधाई दी और लिखा, 'हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन्स शिखर सोफी शाइन. सो हैप्पी फॉर यू बोथ.' उनकी पोस्ट पर भी फैंस ने जमकर रिएक्शन दे रहे है.

क्रिकेट सितारों से सजी महफिल

रिसेप्शन में युवराज सिंह, हार्डी संधू, रोहित शर्मा और रितिका सजदेह जैसे नामी चेहरे नजर आए है. एक ग्रुप फोटो में आशीष नेहरा, सुरेश रैना और निखिल चोपड़ा भी दिखे है. वहीं अंदर के वीडियोज में राहुल द्रविड़, ऋषभ पंत और ईशान किशन भी सेलिब्रेशन एंजॉय करते दिखाई दिए है. रिसेप्शन में ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट जगत का छोटा सा रीयूनियन हो गया हो.

'मिस्टर एंड मिसेज धवन' की नई शुरुआत

शादी से पहले शिखर और सोफी ने अपनी वेडिंग पिक्चर्स 'मिस्टर एंड मिसेज धवन' कैप्शन के साथ शेयर की थीं. दोनों ने मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए आउटफिट्स पहने थे. रणवीर सिंह और विराट कोहली समेत कई सेलेब्स ने उन्हें बधाई दी थी. बता दें कि शिखर धवन की पहले आयशा मुखर्जी से शादी हो चुकी थी. सोफी के साथ उनका रिश्ता करीब एक साल पहले से चल रहा था. मई 2025 में दोनों ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया था और 12 जनवरी को सगाई की अनाउंसमेंट के बाद ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि कपल जल्द ही शादी करेंगे.