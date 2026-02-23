हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवेडिंग रिसेप्शन में 'धुरंधर के 'शरारत' सॉन्ग पर जमकर नाचे न्यूली वेड सोफी शाइन और शिखर धवन, वीडियो वायरल

वेडिंग रिसेप्शन में 'धुरंधर के 'शरारत' सॉन्ग पर जमकर नाचे न्यूली वेड सोफी शाइन और शिखर धवन, वीडियो वायरल

Shikhar Dhawan Reception: शिखर धवन और सोफी शाइन ने दिल्ली में अपनी शादी के बाद शानदार रिसेप्शन रखा था.इस जश्न की सबसे खास बात ये रही दोनों ने फिल्म ‘धुरंधर’ के गाने 'शरारत' पर जमकर डांस किया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

शिखर धवन और सोफी शाइन ने अपनी दिल्ली वाली शादी का जश्न बड़े ही स्टाइल में मनाया है. 21 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में शादी के बाद कपल ने एक शानदार रिसेप्शन रखा था. जिसमें क्रिकेट और एंटरटेनमेंट की दुनिया के कई बड़े नाम शामिल हुए थे. लेकिन इस पूरे फंक्शन की सबसे खास बात रही शिखर और सोफी का डांस जिसने रात को और भी यादगार बना दिया था. सोशल मीडिया पर उनके डांस के वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं और फैंस इस जोड़ी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

‘शरारत’ गाने पर लगाया ठुमका
रिसेप्शन की शुरुआत ही मस्ती भरे अंदाज में हुई थी. शिखर और सोफी ने फिल्म ‘धुरंधर’ के पॉपुलर गाने 'शरारत' पर मजेदार डांस किया था. जैसे ही गाना बजा दोनों ने डांस फ्लोर पर एंट्री ली और ऐसा माहौल बनाया कि मेहमान भी खुद को रोक नहीं पाए थे. दोनों काफी रिलैक्स और खुश नजर आ रहे थे. इस खूबसूरत शाम को और भी ज्यादा खास बना दिया था अली ब्रदर्स की गजल परफॉर्मेंस ने. उनके इस परफॉर्मेंस नें जश्न में एक सुकून भरा टच जोड़ दिया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Women's Premier League (@wpl.authority)

स्टाइलिश लुक में दिखा कपल
इस खास मौके पर शिखर ब्लैक सूट में काफी हैंडसम लग रहे थे वहीं सोफी व्हाइट स्कर्ट और हैवी वर्क वाले क्रॉप टॉप में बेहद एलिगेंट नजर आ रही थी. दोनों का लुक सिंपल लेकिन क्लासी था. स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा ने भी रिसेप्शन की तस्वीरें शेयर करते हुए कपल को बधाई दी और लिखा, 'हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन्स शिखर सोफी शाइन. सो हैप्पी फॉर यू बोथ.' उनकी पोस्ट पर भी फैंस ने जमकर रिएक्शन दे रहे है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shefalii Bagga (@shefalibaggaofficial)

क्रिकेट सितारों से सजी महफिल
रिसेप्शन में युवराज सिंह, हार्डी संधू, रोहित शर्मा और रितिका सजदेह जैसे नामी चेहरे नजर आए है. एक ग्रुप फोटो में आशीष नेहरा, सुरेश रैना और निखिल चोपड़ा भी दिखे है. वहीं अंदर के वीडियोज में राहुल द्रविड़, ऋषभ पंत और ईशान किशन भी सेलिब्रेशन एंजॉय करते दिखाई दिए है. रिसेप्शन में  ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट जगत का छोटा सा रीयूनियन हो गया हो.

'मिस्टर एंड मिसेज धवन' की नई शुरुआत
शादी से पहले शिखर और सोफी ने अपनी वेडिंग पिक्चर्स 'मिस्टर एंड मिसेज धवन' कैप्शन के साथ शेयर की थीं. दोनों ने मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए आउटफिट्स पहने थे. रणवीर सिंह और विराट कोहली समेत कई सेलेब्स ने उन्हें बधाई दी थी. बता दें कि शिखर धवन की पहले आयशा मुखर्जी से शादी हो चुकी थी. सोफी के साथ उनका रिश्ता करीब एक साल पहले से चल रहा था. मई 2025 में दोनों ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया था और 12 जनवरी को सगाई की अनाउंसमेंट के बाद ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि कपल जल्द ही शादी करेंगे.

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan Dhurandhar Sophie Shine
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
वेडिंग रिसेप्शन में 'धुरंधर के 'शरारत' सॉन्ग पर जमकर नाचे न्यूली वेड सोफी शाइन और शिखर धवन, वीडियो वायरल
वेडिंग रिसेप्शन में 'धुरंधर के 'शरारत' सॉन्ग पर जमकर नाचे न्यूली वेड सोफी शाइन और शिखर धवन, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'मैं मामा बन गया हूं..' ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या के जन्म पर सलमान खान का ऐसा था रिएक्शन
'मैं मामा बन गया हूं..' ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या के जन्म पर सलमान खान का ऐसा था रिएक्शन
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 3: तीसरे दिन 'अस्सी' या 'दो दीवाने शहर में' से किसने मारी बाजी? जानें- संडे का कलेक्शन
तीसरे दिन 'अस्सी' या 'दो दीवाने शहर में' से किसने मारी बाजी? जानें- संडे का कलेक्शन
बॉलीवुड
Bafta Awards 2026: 'वन बैटल आफ्टर' अनदर ने जीते 6 अवॉर्ड्स, भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी रचा इतिहास, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026: भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी जीता अवॉर्ड, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi
AI Summit Controversy : यूथ कांग्रेस अध्यक्ष Uday Bhanu को पुलिस ने किया तलब |
Made in India Medicines का Global Safar: FY25 में 9.4% Growth, अब Next Target 2027| Paisa Live
POCSO Case: गिरफ्तार होंगे Avimukteshwaranand...पुलिस के हाथ लगे 'खास' सबूत?| Varanasi | Prayagraj
POCSO Case: Avimukteshwaranand से पुलिस की पूछताछ..आश्रम की 5वीं मंजिल के खुलेंगे राज? | Varanasi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
इंडिया
Delhi Lashkar Module: दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
टेलीविजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
यूटिलिटी
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
हेल्थ
Working Hours and Heart Disease: लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget