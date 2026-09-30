शहजाद पूनावाला का पूरा नहीं हुआ प्यार, ब्रेकअप से टूटे, बोले- अब कभी शादी नहीं करूंगा

शहजाद पूनावाला इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में दिख रहे हैं. इस शो में शहजाद को काफी पसंद किया जा रहा है. शहजाद चर्चा में बने हुए हैं. शो में एंट्री करने से पहले शहजाद ने एक पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया था कि वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेंगे. वो किसी महिला के प्यार में थे लेकिन वो प्यार उनका पूरा नहीं हुआ.

द अमन पॉडकास्ट में जब शहाजाद से पूछा गया कि प्यार हुआ है कभी तो इस पर उन्होंने कहा, 'छोड़िए, छोड़ आए हम वो गलियां. हां, हुआ था. इंसान हैं तो दिल है, दिल है तो प्यार होगा ही. हमारा प्यार कभी पूरा नहीं हुआ. वो एक ऐसा प्यार था तो पूरा हो ही नहीं सकता था. कॉलेज के समय में था. अगर मैं शादी करता तो उसी से करता. लेकिन नहीं हो पाई. वो चैप्टर क्लोज हो गया है. अब शादी नहीं करनी है. मैं कभी शादी नहीं करूंगा. मैं संघ के बाहर का प्रचारक हूं. मैं विचारक हूं.'

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आगे उन्होंने कहा, 'मेरी लाइफस्टाइल वैसी ही है. हालांकि, थोड़े से मॉडर्न कपड़े पहनता हूं, लेकिन वैसी लाइफस्टाइल है. संघ में अच्छी चीज है कि सिंपल जिंदगी, उच्च विचार, राष्ट्र के प्रति समपर्ण, पहले संगठन फिर खुद. ये विचार ही जीने का तरीका है.'

शहजाद पूनावाला की घर में हुई लड़ाई

शो में शहजाद की सबसे पहले स्वरा भास्कर संग बहुस हुई थी. इसके बाद सिवेट तोमर संग उनकी भयंकर लड़ाई हुई. लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सिवेट हाथापाई पर आ गए और इस कारण से उन्हें शो छोड़ना पड़ा. शहजाद के कपड़े तक फट गए थे. वहीं फिर उनका झगड़ा प्रियंका के साथ हुआ. प्रियंका ने शहजाद को मैनचाइल्ड कहा था. फिर शहजाद ने उन्हें गोल्ड डिगर कह दिया. ये प्रियंका को बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी.