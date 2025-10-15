हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकर्ली बाल...कातिल अदाएं, मिनी स्कर्ट पहनकर इतराती नजर आई शहनाज गिल, तस्वीरों पर लट्टू हुए फैंस

कर्ली बाल...कातिल अदाएं, मिनी स्कर्ट पहनकर इतराती नजर आई शहनाज गिल, तस्वीरों पर लट्टू हुए फैंस

Shehnaaz Gill Sizzling Look: एक्ट्रेस शहनाज गिल ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ सिजलिंग तस्वीरें शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल होती हुई नजर आ रही हैं....

By : सखी चौधरी | Updated at : 15 Oct 2025 08:44 PM (IST)
बॉलीवुड और पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल अपनी एक्टिंग से ज्यादा ट्रांसफोर्मेशन और लुक को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती हैं. एक्ट्रेस ने अब अपनी सिजलिंग फोटोज शेयर की हैं. जिसे देख फैंस भी अपना दिल हार बैठे हैं. एक्ट्रेस इन तस्वीरों में ग्लैमरस लुक में पोज देती दिखाई दी. अब ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं.

डेनिम स्कर्ट में शहनाज ने दिए सिजलिंग पोज

शहनाज गिल ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस वेस्टर्न ड्रेस में दिखाई दे रही हैं. शहनाज ने व्हाइट शर्ट के साथ क्रॉप डेनिम जैकेट और मिनी स्कर्ट पहनी हुई है. एक्ट्रेस ने अपना लुक एकदम कातिल बनाया हुआ है. कर्ली हेयर बोल्ड मेकअप और बूट्स पहने एक्ट्रेस बेहद कमाल लग रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

एक कुड़ी’ में नजर आएंगी एक्ट्रेस

शहनाज ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ‘विंटेज एहसास, आधुनिक आत्मा....#ikkkudi 31 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है...’ बता दें कि एक्ट्रेस की फिल्म ‘एक कुड़ी..’ रिलीज होने वाली है. ऐसे में एक्ट्रेस जमकर इसका प्रमोशन कर रही हैं. उनकी फिल्म के लिए फैंस भी काफी एक्साइटिड है. शहनाज की पोस्ट पर अभी तक हजारों लाइक्स आ चुकी है. कमेंट सेक्शन में फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

बिग बॉस 13 से मिली थी पहचान

शहनाज गिल पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. जिनको ‘बिग बॉस 13’ से देशभर में पहचान मिली. शो में उनको लोगों ने खूब पसंद किया. शो से बाहर आने के बाद एक्ट्रेस की किस्मत खूब चमकी. उन्होंने सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ से बॉलीवुड डेब्यू किया. इसके बाद वो ‘थैंक्यू फॉर कमिंग’ में नजर आई. अब एक्ट्रेस की ‘एक कुड़ी’ रिलीज हो रही है. इसके बाद वो वरुण शर्मा के साथ एक फिल्म में दिखाई देंगी. इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है. 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 15 Oct 2025 08:44 PM (IST)
Shehnaaz Gill Bollywood
Embed widget