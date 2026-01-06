'स्कूल में होती थी बुलिंग, कोई नहीं करता था पसंद', शेफाली शाह ने सुनाया बचपन का शॉकिंग किस्सा

शेफाली शाह बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने ओटीटी पर भी दिल्ली क्राइम सीरीज से खूब धाक जमाई है. इसके तीन सीजन आ चुके हैं और तीनों को काफी पसंद किया गया है. इन सबके बीच शेफाली शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने बचपन के बारे में खुलकर बात की और बताया है कि स्कूल में उन्हें काफी बुली किया जाता था.

स्कूल में शेफाली शाह को किया जाता था बुली

बता दे कि टाइम्स नाउ न्यूज से बात करते हुए शेफाली ने बताया कि स्कूल में एक लड़की उन्हें घूंसे मारती थी. शेफाली ने बताया कि उनके रूप-रंग को लेकर उनका मज़ाक उड़ाया जाता था. एक्ट्रेस ने कहा, "जब आप बड़े हो रहे होते हैं, मैं अपने माता-पिता की बात नहीं कर रही, बल्कि आम तौर पर, आपको बताया जाता है कि आप सुंदर नहीं हैं. स्कूल में मुझे बहुत तंग किया जाता था. कोई मुझे पसंद नहीं करता था. एक लड़की थी जो मुझे बहुत मारती थी. वह मुझे 'तेलू' कहकर बुलाती थी.पतली हो जाओ तो तुम बहुत अच्छी लगोगी. ऐसा बहुत कुछ होता था."

शेफाली को तारीफें पसंद नहीं आतीं

अभिनेत्री ने यह भी बताया कि उन्हें तारीफें अच्छी नहीं लगतीं. उन्होंने कहा, "...मुझे अपना रूप पसंद नहीं है. मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इतनी पतली हो पाऊंगी. मैं कभी नहीं हो पाऊंगी. बहुत कम ही ऐसा होता है जब मैं खुद को देखकर कहती हूं, 'ओह! मैं अच्छी लग रही हूं'. लेकिन मुझे ऐसा लगता ही नहीं. जब कोई मेरी तारीफ करते हुए कहता है कि 'आप खूबसूरत लग रही हैं', तो मैं कॉम्पलीमेंट नहीं ले पाती हूं."

शेफाली संग बपचन में सड़क पर हुई थी छेड़छाड़

साल 2023 में, न्यूज18 से बात करते हुए, शेफाली ने सड़क पर हुई छेड़छाड़ के बारे में भी बताया था. उन्होंने कहा था, "मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, और स्कूल से लौटते समय बाजार में थी, तब मुझे इसका सामना करना पड़ा था. और मैं कुछ नहीं कर पाई थी. मैं बहुत छोटी थी और डरी हुई थी, और किसी ने मेरी मदद नहीं की थी. मेरा मतलब है, वहां भीड़ थी, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग सभी महिलाओं ने कभी न कभी इसका सामना किया है."

शेफाली प्रोफेशनल फ्रंट

शेफाली हाल ही में दिल्ली क्राइम सीज़न 3 में डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी के रूप में नज़र आईं थीं. नए सीज़न में रसिका दुगल, राजेश तैलंग, हुमा कुरैशी, सयानी गुप्ता, मीता वशिष्ठ, अंशुमन पुष्कर और केली दोरजी भी हैं. दिल्ली क्राइम सीज़न 3 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

शेफाली शाह पर्सनल फ्रंट

दिसंबर 2000 में, अभिनेत्री ने फिल्म निर्माता और निर्देशक विपुल शाह से शादी की थी. उनके दो बेटे हैं - आर्यमन और मौर्य. इससे पहले उनकी शादी अभिनेता हर्ष छाया से हुई थी.