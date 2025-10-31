इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शत्रुघ्न सिन्हा ने आयरन लेडी को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

इंडिया की 'आयरन लेडी' और पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि 31 अक्टूबर यानी आज मनाई जा रही है. इसी मौके पर शुक्रवार को एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी. एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंदिरा गांधी को याद करते हुए एक भावुक नोट शेयर किया. उन्होंने पोस्ट में इंदिरा गांधी के नेतृत्व, साहस और देश के प्रति उनके समर्पण की सराहना की.

शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा

नोट शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, "शुक्रवार को आयरन लेडी, मजबूत इरादों वाली, पूर्व सम्मानीय प्रधानमंत्री महान स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और सच्ची प्रार्थना के साथ याद करते हैं. वे भारत और विदेशों में अपनी प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प और परिस्थितियों को संभालने की क्षमता के लिए सबसे लोकप्रिय थीं. उन्हें सलाम. इंदिरा जी अमर रहें! जय हिंद!"

इंदिरा गांधी के बारे में

इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी बचपन से ही राजनीतिक माहौल में बड़ी हुई हैं. उनकी शुरूआती पढ़ाई शांति निकेतन से हुई. इसके बाद वे डिग्री हासिल करने के लिए इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गईं. पिता नेहरू के सान्निध्य में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को करीब से देखा और वहीं से उनके मन में राजनीति की तरफ जाने की जिज्ञासा घर कर गई.

आयरन लेडी' के नाम से बनी पहचान

1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला और इतिहास रच दिया. उनके नेतृत्व में देश ने कई अहम राजनीतिक और आर्थिक बदलाव देखे. साल 1971 के भारत-पाक युद्ध में उनकी रणनीतिक कुशलता और मजबूत निर्णयों ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई.



उनकी इस जीत ने न केवल भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत किया, बल्कि इंदिरा गांधी को विश्व स्तर पर ‘आयरन लेडी’ के रूप में स्थापित कर दिया.

31 अक्टूबर को हुई थी इंदिरा गांधी की दर्दनाक हत्या

1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण से भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना. हालांकि, उनके कार्यकाल का सबसे विवादास्पद फैसला 1975 में आपातकाल लगाना रहा, लेकिन उनकी दृढ़ता ने देश को कई संकटों से बचाया. 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस दर्दनाक घटना ने पूरे राष्ट्र को स्तब्ध और झकझोर कर रख दिया था.