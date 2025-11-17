हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से की मुलाकात की, 'बड़े भाई' धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Nov 2025 03:14 PM (IST)
कुछ दिन पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र फिलहाल अपने घर पर रिकवर हो रहे हैं. इन सबके बीत दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ हेमा मालिनी से मिलने पहुंचें औक उन्होंने इस दौरान धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट लिया. उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की हैं.

हेमा से मिलकर शत्रुघ्न सिन्हा ने लिया धर्मेंद्र का हाल चाल
हेमा मालिनी से मिलने के बाद, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स अकाउंट पर इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल के साथ अपनी मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, "अपनी 'बेस्ट हाफ' पूनम सिन्हा के साथ, हमारी बहुत प्यारी फैमिली फ्रेंड, बेहतरीन इंसानों में से एक, बेहतरीन स्टार/अभिनेत्री, हाईएस्ट कैलिबर वाली एक्ट्रेस, एक योग्य सांसद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से मिलने, ग्रीट करने और गॉड ब्लेस करने लिए गया था."

उन्होंने आगे लिखा, "हमारी प्रेयर्स उन सभी के साथ हैं और हमने 'उनके', हमारे बड़े भाई और परिवार के हाल-चाल के बारे में भी जानकारी ली।"

 

धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट
धर्मेंद्र, को तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं 12 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने से पहले कई दिनों तक उनका इलाज चला. अस्पताल में रहने के दौरान, दिग्गज अभिनेता के निधन की झूठी अफवाहें भी फैल गई थीं.  जिसके बाद उनकी पत्नी, अभिनेत्री हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने 11 नवंबर को पब्लिकली स्टेटमेंट जारी कर क्लियर किया कि वह जीवित हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है.

धर्मेंद्र के 90वें बर्थडे सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रही फैमिली?
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर धर्मेंद्र की हेल्थ  ठीक रही तो देओल परिवार ही-मैन का 90वां जन्मदिन मनाने की प्लानिंग कर रहा है. एंटरटेनमेंट पोर्टल के हवाले से एक सूत्र ने दावा किया, "अगर भगवान ने चाहा, तो हम अगले महीने दो जन्मदिन मनाएंगे, एक धर्मजी का और दूसरा ईशा का." बता दें कि धर्मेंद्र 8 दिसंबर को 90 साल के हो जाएंगे. 

 

Published at : 17 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Dharmendra Hema Malini Shatrughan Sinha Poonam Sinha
