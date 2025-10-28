'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर

वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं. उन्होंने हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी थी. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखने के बाद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी तारीफ की थी. तारीफ करने पर शशि थरूर को बुरी तरह से ट्रोल किया गया था. शशि थरूर ने अब ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है. जिससे सबका मुंह बंद हो गया है.

शशि थरूर के पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करके उन्हें ट्रोल किया मगर कांग्रेस नेता चुप बैठने के मूड में नहीं थे. उन्होंने इसका करारा जवाब दिया था. यूजर ने लिखा- शशि थरूर का नया साइड बिजनेस- पेड रिव्यू.

शशि थरूर ने दिया जवाब

शशि थरूर ने इसके जवाब में लिखा- 'मैं बिकाऊ नहीं हूं, मेरे दोस्त. मैं जो भी ओपिनियन शेयर करता हूं वो किसी के लिए पेड नहीं होते हैं, न ही कैश और न ही किसी चीज के लिए.'

. I’m not for sale, my friend. No opinion I express has ever been paid for by anybody, in cash or in kind. — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 27, 2025

शशि थरूर ने किया था ये पोस्ट

बता दें कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट में लिखा था-'मैं पिछले दो दिनों से सर्दी-जुकाम से जूझ रहा था, जिसके चलते कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े. इस दौरान मेरी बहन स्मिता थरूर और स्टाफ ने मुझे आराम करने और नेटफ्लिक्स इंडिया (Netflix India) पर आई यह नई सीरीज देखने की सलाह दी. यह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी चीजों में से एक साबित हुई है, बिल्कुल ओटीटी गोल्ड.' इसके बाद उन्होंने आर्यन खान की तारीफ भी की थी. साथ ही उन्होंने वक्त लगता है, लेकिन फिर आप पूरी तरह से इसकी गिरफ़्त में आ जाते हैं!' आगे उन्होंने शाहरुख खान को टैग करते हुए लिखा- 'एक पिता से दूसरे पिता के लिए, मैं कहना चाहता हूं: आपको बहुत गर्व होना चाहिए.'

दे बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो इसमें बॉबी देओल, लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल अहम किरदार निभाते नजर आए थे. अब फैंस को इसके दूसरे पार्ट का इंतजार है.

ये भी पढ़ें: Monday Box Office Collection: मंडे को किस फिल्म ने किया सबसे ज्यादा कलेक्शन? जानें- पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट