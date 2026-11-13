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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशरवरी ने बिखेरा रैंप पर जलवा, रेड गाउन में ढाया कहर, जया बच्चन ने खूब बजाई तालियां

शरवरी ने बिखेरा रैंप पर जलवा, रेड गाउन में ढाया कहर, जया बच्चन ने खूब बजाई तालियां

मुंबई में हुए अबू जानी-संदीप खोसला के फैशन शो में शरवरी वाघ ने अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल लूट ली. वहीं, जया बच्चन का मस्तीभरा अंदाज और शरवरी को चीयर करने का वीडियो भी खूब चर्चा में है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 09:14 AM (IST)
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मशहूर फैशन डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने 12 नवंबर को मुंबई में 'आर्ट मुंबई 2026' के तहत खास फैशन शो 'डिस्को इन्फर्नो' का आयोजन किया. इस शो में बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने अपने लुक और रैंप वॉक से सबका ध्यान खींचा. वहीं, दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन भी इस इवेंट में पहुंचीं. उन्होंने फ्रंट रो में बैठकर शरवरी और डिजाइनर जोड़ी के लिए खूब तालियां बजाईं.

अबू-संदीप के साथ रैंप पर उतरीं शरवरी

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महालक्ष्मी रेसकोर्स में हुए इस फैशन शो की थीम 1970 और 80 के दशक के डिस्को फैशन पर रखी गई थी. शरवरी ने इस मौके पर रेड कलर का खूबसूरत गाउन पहना था, जिस पर सिल्वर वर्क किया गया था. 

शरवरी ने बिखेरा रैंप पर जलवा, रेड गाउन में ढाया कहर, जया बच्चन ने खूब बजाई तालियां

जैसे ही शरवरी ने रैंप पर एंट्री की, वहां मौजूद लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं. उन्होंने अबू जानी और संदीप खोसला के साथ भी रैंप पर जलवा बिखेरा. इस दौरान जया बच्चन तीनों का हौसला बढ़ाती नजर आईं.

 
 
 
 
 
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जया बच्चन के खुशमिजाज अंदाज ने खींचा ध्यान

इस इवेंट में जया बच्चन का खुशमिजाज अंदाज भी चर्चा में रहा. वो इस इवेंट में डिजाइनर संदीप खोसला के साथ पहुंचीं और दोनों ने पैपराजी के सामने रेड कार्पेट पर साथ में पोज भी दिए. 

शरवरी ने बिखेरा रैंप पर जलवा, रेड गाउन में ढाया कहर, जया बच्चन ने खूब बजाई तालियां

आमतौर पर कैमरों के सामने गंभीर और गुस्से में नजर आने वाली जया इस बार काफी खुश दिखीं. शो के दौरान वो म्यूजिक पर झूमती नजर आईं. वहीं, जब शरवरी रैंप पर आईं तो जया ने मुस्कुराते हुए तालियां बजाईं और उनका हौसला बढ़ाया. उनका ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

 
 
 
 
 
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फैशन शो में इन सितारों ने भी की शिरकत

इस शाम में शरवरी वाघ के अलावा सिंगर अनन्या बिड़ला भी शामिल हुईं. वहीं, शीतल मल्हार, कैरोल ग्रेसियस और अर्चना अकिल कुमार जैसी मशहूर सुपरमॉडल्स ने भी रैंप वॉक किया. सभी ने अपने अंदाज से शो में चार चांद लगा दिए. कला, म्यूजिक और फैशन से सजे इस इवेंट में 70 और 80 के दशक के डिस्को दौर की झलक देखने को मिली.

 
 
 
 
 
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शरवरी और जया बच्चन की अपकमिंग फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो शरवरी जल्द ही आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में नजर आएंगी. सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी ये रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

वहीं, जया बच्चन की अपकमिंग फिल्मों में 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' शामिल है. विकास बहल के निर्देशन में बन रही इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में जया बच्चन के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी और वामिका गब्बी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 13 Nov 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Jaya Bachchan Sharvari Wagh
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