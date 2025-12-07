हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस हिंदू एक्ट्रेस ने 'आयशा सुल्तान' बनकर रचाई थी मुस्लिम से शादी, कई हजार करोड़ की हैं मालकिन

Birthday Special: आज हम आपको सैफ अली खान की मां और अपने जमाने की बेहतरीन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बारे में उनके जन्मदिन के मौके पर कई अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Dec 2025 05:28 PM (IST)
13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करने वाली शर्मिला ने अपने फिल्मी करियर में करीब 60-70 फिल्मों में काम किया है. वह हिंदी के अलावा वह बंगाली फिल्मों का भी हिस्सा रही हैं. आंध्रप्रदेश के हिंदू बंगाली परिवार में जन्मी इस  वेटरन एक्ट्रेस की हिट फिल्मों की बात करें तो इनमें अराधना, अमर प्रेम, दाग, मौसम, अनुपमा, एन ईवनिंग इन पेरिस, चुपके चुपके जैसी कई ब्लॉकबस्टर शामिल हैं. राजेश खन्ना के साथ उनकी अराधना तो 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में रही थी. 

इस फिल्म से मिला बॉलीवुड में ब्रेक
शर्मिला की पहली फिल्म 1959 'अपुर संसार' थी. सत्यजीत रे निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने एक छोटी उम्र की दुल्हन की भूमिका निभाई थी. बंगाली फिल्मों में करीब 5 साल काम करने के बाद उन्हें बॉलीवुड में ब्रेक मिला. उन्होंने शक्ति सामंत की फिल्म 'कश्मीर की कली' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था.फिल्म में शम्मी कपूर के अपोजिट उन्हें काफी पसंद किया गया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sh

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sharmila tagore ツ (@sharmilaxtagore)

armila tagore ツ (@sharmilaxtagore)

'अनुपमा' (1966) से हुईं हिट
1966 की फिल्म 'अनुपमा' से शर्मिला को वो असली मुकाम मिला, जो वह चाहती थीं. इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में उम्दा एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया. धर्मेंद्र के अपोजिट उन्हें दर्शकों ने उन्हें खूब प्यार दिया. इसके बाद वह बॉलीवुड को एक से बढ़कर सुपरहिट फिल्में दीं. अमिताभ बच्चन, राज कुमार राजेश खन्ना, शशि कपूर जैसे सुपरस्टार्स जोड़ी बना कर खूब नाम और दौलत कमाया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sharmila tagore ツ (@sharmilaxtagore)

कभी घर का कियारा देने के लिए कीं फिल्में
'इंडियाटुडे' की बातचीत में एक बार शर्मिला टैगोर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों के बारे में काफी कुछ बताया था. उन्होंने बताया था कि जब वह फिल्मों में आईं तब उनके  घर माली हालत ठीक नहीं थी. उन्होंने कहा था,'हम पेशेवरों के रूप में, कभी -कभी पैसों के लिए फिल्म साइन करते हैं तो कभी सिर्फ इसलिए ताकि घर का किराया भर सकें. कभी-कभी हम किसी सहकर्मी या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद के लिए फिल्म करते हैं, जो सोचता है कि अगर मैं उस फिल्म का हिस्सा रहूं तो वह अच्छा करेगी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sharmila Tagore (@sharmilatagoreoffcial)

धर्मे बदल कर रचाई थीं शादी
शर्मिला टैगोर ने भारतीय टीम के कैप्टन नवाब पटौदी संग शादी की थी. इस शादी के लिए उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था और इस्लाम कबूल किया था. उनका नाम तब बदलकर आयशा सुल्तान कर दिया गया था. इस शादी से उन्हें तीन बच्चे सैफ अली खान, सोहा और सबा अली खान हुईं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sharmila Tagore (@sharmilatagoreoffcial)

2700 करोड़ की मालकिन हैं शर्मिला टैगोर
आपको बता दें कि 81 साल की हो चुकीं शर्मिला टैगोर आज भी एक बेहद लग्जरी लाइफ जी रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवाब पटौदी के निधन के बाद शर्मिला टैगोर लगभग 2700 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं.

इस विरासत में कई आलीशान हवेलियां और कोठियां शामिल हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी जाती है. फिल्मों में लंबे समय तक सक्रिय रहने वाली शर्मिला टैगोर आज भी अपनी शान और लाइफस्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं. 

Published at : 07 Dec 2025 05:28 PM (IST)
Sharmila Tagore Sharmila Tagore Birthday Sharmila Tagore Celebrates 81th Birthday
