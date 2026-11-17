बॉलीवुड अभिनेता शरद कपूर इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. पिछले कुछ समय से वो आर्थिक तंगी, मानसिक स्वास्थ्य और निजी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो शेयर कर फिल्म इंडस्ट्री से काम और आर्थिक मदद की अपील की थी. सोनू सूद, सलमान खान और शरद चौधरी ने भी उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है.

अब इस बीच शरद कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं. इस दौरान सोशल वर्कर राहुल गुप्ता ने उनसे मुलाकात की और आर्थिक मदद के तौर पर उन्हें पैसे दिए. वीडियो में राहुल गुप्ता शरद कपूर को पैसे देते नजर आ रहे हैं. वहीं, शरद भी बिना किसी झिझक के उनकी मदद स्वीकार करते दिख रहे हैं.

राहुल गुप्ता ने की शरद कपूर की मदद

राहुल गुप्ता हाल ही में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे थे. इस दौरान एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात शरद कपूर से हुई. राहुल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मुलाकात का वीडियो शेयर किया है. इसमें वो शरद को पैसे देते नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने लोगों से भी एक्टर की मदद के लिए आगे आने की अपील की.

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'मैं चाहता हूं कि हर कोई उनके साथ खड़ा हो और उनकी मदद करे'

वीडियो में राहुल कहते सुनाई दे रहे हैं, 'अगर आज उन्हें जरूरत है और हम आज उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो फिर इंसानियत कहां है? मैं चाहता हूं कि हर कोई उनके साथ खड़ा हो और उनकी मदद करे, क्योंकि आज उन्हें इसकी जरूरत है.' वहीं, शरद कपूर भी राहुल की इस पहल के लिए उनका शुक्रिया अदा करते नजर आए. राहुल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद

बता दें कि शरद कपूर ने हाल ही में एक वीडियो के जरिए सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार समेत बॉलीवुड के कई सितारों से मदद मांगी थी. उन्होंने बताया था कि उन्हें काम की जरूरत है और वो मोरल, मेंटल और इकोनॉमी रूप से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. उनकी मदद के लिए सलमान खान और सोनू सूद आगे आए. जहां सलमान ने शरद को सपोर्ट करने की बात कही है, वहीं सोनू सूद ने उनकी चोट का इलाज कराने के लिए डॉक्टरों की टीम भेजी है. सोनू सूद ने शरद कपूर से मुलाकात भी की.

इन फिल्मों में नजर आ चुके हैं शरद कपूर

बता दें कि शरद कपूर ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म 'मेरा प्यारा भारत' से की थी. हालांकि, उन्हें पहचान साल 1996 में आई फिल्म 'दस्तक' से मिली. इस फिल्म से सुष्मिता सेन ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद शरद 'तमन्ना', 'जोश', 'खौफ', 'क्योंकि... मैं झूठ नहीं बोलता', 'जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी', 'एलओसी कारगिल' और 'लक्ष्य' जैसी फिल्मों में नजर आए.