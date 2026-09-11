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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मदरहुड के बाद भी निभाए अच्छे रोल', दीपिका-आलिया की तारीफ में बोलीं परिणीति चोपड़ा

'मदरहुड के बाद भी निभाए अच्छे रोल', दीपिका-आलिया की तारीफ में बोलीं परिणीति चोपड़ा

परिणीति चोपड़ा और सोनी राजदान ने दीपिका पादुकोण का उदाहरण देते हुए कहा कि मां बनने के बाद भी महिलाएं करियर जारी रख सकती हैं. दोनों ने काम और परिवार के बीच संतुलन पर भी बात की.

Written By : कलीम सलमानी |  Updated at : 11 Sep 2026 08:34 AM (IST)
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बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज सोनी राजदान और परिणीति चोपड़ा ने दीपिका पादुकोण के मां बनने और कामकाजी पैटर्न को लेकर अपनी बात रखी. दोनों ने बताया कि शादी और मां बनने के बाद भी महिलाओं के लिए अपने करियर को जारी रखना कितना जरूरी है और इस दिशा में इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है.

नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज 'Shaque : Trust No One' का आज ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें सीरीज की पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही. इस दौरान परिणीति चोपड़ा और सोनी राजदान बेहद सहज और खुशनुमा अंदाज में सवालों के जवाब देती नजर आईं. हालांकि, जब बात इस वेब सीरीज की कहानी से जुड़ी और इस सवाल पर पहुंची कि एक मां अपनी बच्ची को ढूंढ रही है, तो परिणीति से उनके खुद मां बनने के बाद काम और इंडस्ट्री में आने वाली चुनौतियों को लेकर भी सवाल किया गया.

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मां बनने के बाद काम को लेकर बोलीं परिणीति
दरअसल, हाल ही में मां बनीं एक्ट्रेसेज को लेकर इंडस्ट्री में अक्सर यह चर्चा होती रही है कि मां बनने के बाद उन्हें एक खास तरह के स्टीरियोटाइप में बांध दिया जाता है. इसी सवाल पर परिणीति चोपड़ा का खुलकर दिया गया जवाब सुनने लायक था.

भले ही उन्होंने शुरुआत में ये कहा कि अभी तक तो किसी भी मेकर ने उन्हें एक ब्रैकेट में रख के काम नहीं दिया है या वो माँ बन चुकी है ये सोचकर कोई सेम किरदार नहीं दिए हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर मेरे मां बनने के बाद मुझे कोई काम ही न दे या मेरे लिए काम के मौके कम हो जाएँ. इस बात से मुझे बहुत दुख होगा.

परिणीति चोपड़ा ने दीपिका-आलिया की तारीफ की
इसी बात में परिणीति चोपड़ा ने दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट को याद करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने मां बनने के बाद काम किया, अच्छे और नए किरदार भी निभाएं, और लोगों ने भी उन्हें अपनाया, उसी तरह मुझे लगता है कि अब शायद इस बदलाव में हमारा हिस्सा भी है और इस बात को हम इवोल्यूशन की तरह जरूर ले सकते हैं.

शादी के बाद सोनी राजदान को काम मिलना हो गया था बंद
इसी बातचीत में सोनी राजदान ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी हुई थी, तब शादी के तुरंत बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया था. इनफैक्ट, उनके खुद के पति ने भी उन्हें कम तोला और दो सीन के बाद उन्हें मरने का रोल दे देते थे. लोग भी उनके तरफ ये नजरिया रखते थे कि अब तो भाई तुम्हारी शादी हो गई है अब तुम्हें काम करने की इजाजत है.

इसी के बाद परिणीति और सोनी राजदान का ये कहना था कि अगर महिलाएं, जो की एक्ट्रेस भी हैं, वो भी एक सरल लाइफ चाहती है अपने लिए जहां वो माँ भी बनना चाहती हैं और अपना समय अपने परिवार को भी देना चाहती हैं. ऐसे में अगर मेकर्स इस बात को समझते हैं और काम आसान बनाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. क्योंकि इस नजरिए से देखा जाए, तो क्या मैं पचास या पचपन साल तक वेट करूँ कि पहले मुझे अच्छा काम करना है और लोग बाद में मुझे काम नहीं देंगे और इस वजह से मैं मां न बनूं तो यह गलत होगा.

प्रेग्नेंसी के दौरान मिला मेकर्स का साथ
इसी बातचीत के दौरान यह भी बताया गया कि जब उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो मेकर्स रेंसिल रेसिवा और सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने उनके लिए सेट पर ही रहने का इंतजार करवाया था, जिससे उन्हें कम से कम तकलीफ हो और ज़्यादा ट्रैवल न करना पड़े.

इन बातों से साफ पता चलता है कि अब औरतें किसी भी बात से पीछे नहीं हटतीं और अपना काम बखूबी निभाना जानती हैं. साथ ही, वे एक अच्छी जिंदगी भी जीना जानती हैं. मां बनना उनके करियर का अंत नहीं, बल्कि जिंदगी का एक नया पड़ाव है, जिसमें काम और परिवार दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा सकती है.

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 08:34 AM (IST)
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