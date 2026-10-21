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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2 शादी, लिपस्टिक से भरी मांग, शम्मी कपूर को 18 FLOP के बाद मिली थी सक्सेस

2 शादी, लिपस्टिक से भरी मांग, शम्मी कपूर को 18 FLOP के बाद मिली थी सक्सेस

हिंदी सिनेमा के 'रिबेल स्टार' के नाम से भी मशहूर दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर की आज बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर उनकी शानदार फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Oct 2026 07:02 AM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रहे शम्मी कपूर की आज बर्थ एनिवर्सरी है. शम्मी कपूर ने बॉलीवुड में कई शानदार फिल्में दी थीं. अपनी फिल्मों के अलावा वो अपनी पर्सनल लाइफ से भी सुर्खियों में रहे. एक्टर ने एक नहीं, बल्कि दो-दो शादी की थी. आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी फिल्मों और पर्सनल लाइफ पर एक नजर डालते हैं.

कहा जाता है 'एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया' और 'रिबेल स्टार'

शम्मी कपूर दिग्गज अभिनता और निर्देशक राज कपूर के छोटे भाई थे. उनका जन्म पृथ्वीराज कपूर के घर 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था. उनका असली नाम शमशेर राज कपूर था. हालांकि बाद में वो शम्मी कपूर कहलाए. उन्हें 'एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया' और 'रिबेल स्टार' भी कहा जाता है.

18 फ्लॉप के बाद मिली पहली बड़ी सक्सेस

शम्मी कपूर ने एक्टर बनने से पहले अपने पिता के पृथ्वी थिएटर में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया था. इसके बाद एक्टर ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज बतौर लीड एक्टर 1953 में आई फिल्म 'जीवन ज्योति' से किया. हालांकि पहली बड़ी सक्सेस साल 1957 की फिल्म 'तुमसा नहीं देखा' से मिली. इससे पहले वो लगातार 18 फ्लॉप फिल्में दे चुके थे.

शम्मी कपूर ने 'जंगली', 'कश्मीर की कली', 'तीसरी मंजिल', 'एन इवनिंग इन पेरिस', 'सच्चाई', 'कॉलेज गर्ल' और 'ब्रह्मचारी' जैसी शानदार फिल्मों से पहचान बनाई थी. उन्हें ब्रह्मचारी के लिए फिल्मफेयर के बेस्ट एक्टर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. उनकी आखिरी मूवी 'रॉकस्टार' (2011) थी.

शम्मी कपूर ने की थी 2 शादी

शम्मी कपूर ने दो शादी की थी. उनकी पहली शादी साल 1955 में 24 साल की उम्र में एक्ट्रेस गीता बाली से हुई थी. दोनों ने मुंबई के एक मंदिर में शादी की थी, लेकिन मांग भरने के लिए सिंदूर नहीं मिला तो शम्मी ने एक्ट्रेस की मांग लिपस्टिक से भर दी थी. हालांकि शादी के 10 साल बाद साल 1965 में गीता का निधन हो गया था.

गीता के निधन के चार साल बाद शम्मी ने दूसरी शादी साल 1969 में नीला देवी गोहिल से की थी, जिनका संबंध राजघराने से था. बता दें कि शम्मी कपूर का किडनी की बीमारी के चलते 11 अगस्त 2011 को मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल में 79 साल की उम्र में निधन हो गया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 07:02 AM (IST)
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