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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफैशन शो में शालिनी पांडे ने मिरर-वर्क लुक में ढाया कहर, तस्वीरें वायरल

फैशन शो में शालिनी पांडे ने मिरर-वर्क लुक में ढाया कहर, तस्वीरें वायरल

शालिनी पांडे ने मिजवान शो में मिरर-वर्क टॉप और गोल्डन वेलवेट ट्राउज़र्स में ग्लैमरस अंदाज दिखाया. उन्होंने शबाना आजमी का शुक्रिया अदा करते हुए महिला कारीगरों को सशक्त बनाने की पहल की तारीफ की.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 29 Sep 2026 02:43 PM (IST)
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शालिनी पांडे इन दिनों अपने काम के साथ-साथ अपने फैशन स्टेटमेंट्स को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. हाल ही में अभिनेत्री ने मनीष मल्होत्रा के मिजवान शो में शिरकत की, जहां मिजवान के 15 साल पूरे होने और महिला कारीगरों को सशक्त बनाने की उसकी पहल का जश्न मनाया गया. इस खास शाम में शालिनी का लुक फैशन प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

मिरर-वर्क टॉप बना लुक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन

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इस मौके पर शालिनी ने मनीष मल्होत्रा का डिज़ाइन किया हुआ मिरर-वर्क हॉल्टर क्रॉप टॉप पहना. क्रिस्टल-लाइन डायमंड-शेप्ड मिरर्स से सजा यह टॉप रोशनी पड़ते ही खूबसूरत चमक बिखेर रहा था. पारंपरिक शिल्प और आधुनिक सिल्हूट का यह मेल उनके लुक को अलग पहचान दे रहा था.                                                               

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गोल्डन वेलवेट ट्राउज़र्स ने जोड़ा रॉयल टच

अपने स्टेटमेंट टॉप को शालिनी ने रिच गोल्डन वेलवेट ट्राउज़र्स के साथ पेयर किया. वेलवेट की लग्ज़री टेक्सचर और मिरर-वर्क की चमक ने मिलकर पूरे लुक को रॉयल और एलिगेंट फिनिश दी. यह कॉम्बिनेशन ग्लैमर और ग्रेस का बेहतरीन उदाहरण नजर आया.

शालिनी ने अपने मेकअप और हेयरस्टाइल को सॉफ्ट और क्लीन रखा. स्लीक बन और ड्यूई मेकअप ने उनके आउटफिट को पूरी तरह उभरने का मौका दिया. बिना किसी ओवर-द-टॉप एक्सेसरीज़ के भी उनका लुक बेहद प्रभावशाली दिखाई दिया.

तस्वीरों में दिखा एक सिनेमैटिक एहसास

सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में एक फ्रेम खास तौर पर ध्यान खींचता है, जिसमें शालिनी आंखें बंद किए और हाथ ऊपर उठाए नजर आती हैं. यह तस्वीर किसी खूबसूरत डांस सीक्वेंस के एक पल जैसी महसूस होती है, जिसमें फैशन के साथ एक कलात्मक अभिव्यक्ति भी दिखाई देती है.

शबाना आज़मी का जताया आभार

इस यादगार शाम का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर करते हुए शालिनी ने सोशल मीडिया पर शबाना आज़मी का धन्यवाद किया. उन्होंने इसे अपने लिए सम्मान की बात बताया और मिजवान की महिला सशक्तिकरण की पहल की सराहना की.

 

 
 
 
 
 
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फैशन और उद्देश्य का खूबसूरत संगम

मिजवान शो में शालिनी पांडे का यह लुक सिर्फ एक फैशन मोमेंट नहीं था. यह भारतीय कारीगरी, आधुनिक डिज़ाइन और महिला सशक्तिकरण के संदेश का भी उत्सव था. अपने स्टाइल और सहज आत्मविश्वास के साथ शालिनी ने एक बार फिर साबित किया कि वह उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जो फैशन को सिर्फ पहनती नहीं, बल्कि उसे पूरी शिद्दत से जीती हैं.

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Published at : 29 Sep 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Shalini Pandey
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