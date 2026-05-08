बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के पिता और दिग्गज एक्टर शक्ति कपूर अपनी मौत की अफवाह पर आग-बबूला हो गए हैं. वो पिछले काफी दिनों से लाइमलाइट से दूरे हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं थे. इसी बीच सोशल मीडिया पर शक्ति कपूर के निधन की अफवाह फैल गई, जिससे फैंस को भी तगड़ा झटका लगा. अब शक्ति कपूर ने अपनी मौत की फर्जी खबरों पर रिएक्ट किया है.

मैं स्वस्थ और खुश हूं- शक्ति कपूर

जैसे ही शक्ति कपूर की मौत की अफवाह फैली तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया. एक्टर ने बताया कि वो एकदम ठीक हैं और खुश हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. शक्ति कपूर ने कहा, 'सभी को नमस्कार, मेरी मौत की अफवाह पूरी तरह झूठी है. मैं स्वस्थ और खुश हूं. प्लीज इसे इग्नोर करें. मैं इसकी शिकायत करने जा रहा हूं, लेकिन ये ठीक नहीं है. ये अच्छी बात नहीं है.' वीडियो में शक्ति कपूर हेल्दी दिख रहे हैं.

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साल के शुरुआत में अस्पताल में दिखे थे शक्ति कपूर

शक्ति कपूर के इस वीडियो पर एक फैन ने लिखा, 'सर आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहो.' एक ने लिखा, 'तुस्सी जियो हजारों साल, भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दें.' एक लिखते हैं, 'सर जी आप कैसे हो, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे सर जी.' बता दें कि शक्ति कपूर इस साल की शुरुआत में अपनी बेटी श्रद्धा के साथ अस्पताल जाते दिखे थे. तब एक्ट्रेस वहां मौजूद पैप्स पर भड़क गई थीं. तभी से फैंस को लगा कि शक्ति कपूर की तबीयत खराब है.

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आखिरी बार 'मेरे हसबैंड की बीवी' में दिखे थे शक्ति कपूर

वर्क फ्रंट की बात करें तो शक्ति कपूर पिछली बार फिल्म 'मेरे हसबैंड की बीवी' में नजर आए थे. इस फिल्म में अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह की तिकड़ी देखने को मिली थी. हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी.

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