19 साल बाद भारत में परफॉर्म करेंगी शकीरा, यहां जानें शहर से लेकर तारीख तक की और पूरी डिटेल्स
Shakira 19-Year India Comeback: पॉप आइकॉन शकीरा 19 साल बाद भारत में अपने फैंस के सामने लाइव परफॉर्म करने आ रही हैं.जिसमें कई शहरों में उनके कॉन्सर्ट्स शामिल होंगे
पॉप आइकॉन शकीरा 19 साल बाद भारत में अपने फैंस के सामने लाइव परफॉर्म करने आ रही हैं. जिसमें कई शहरों में उनके कॉन्सर्ट्स शामिल होंगे. ये खबर उनके फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है. शहर और तारीखें शकीरा के भारत टूर में कुछ प्रमुख शहर शामिल हैं. उन्होंने बड़े शहरों में अपनी परफॉर्मेंस की तारीखें तय की हैं.
शकीरा का 19 साल बाद भारत में धमाकेदार कमबैक
कॉन्सर्ट की तारीखें और शेड्यूल के बारे में आधिकारिक घोषणा के साथ ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी. ये टूर उनके भारत में 19 साल बाद लौटने का खास मौका है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ग्लोबल स्टार शकीरा ने पिछली बार 2007 में इंडिया में परफॉर्म किया था. अब 19 साल बाद फिर से शकीरा अपना जलवा बिखेरने इंडिया आ रही हैं. फैंस को उनके हिट गानों और शानदार स्टेज परफॉर्मेंस का अनुभव फिर से मिलने वाला है. ‘भारत में परफॉर्म करना उनके लिए हमेशा खास रहा है. वे मुंबई और दिल्ली के फैंस से दोबारा मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस में डांस, लाइव सिंगिंग और एनर्जी से भरपूर शो देखने को मिलेगा. टिकिट और आयोजन की डिटेल्स शकीरा के कॉन्सर्ट्स का आयोजन सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा. टिकटों की कीमत और बुकिंग की प्रक्रिया जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट और प्रमोटर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी. उनके फैंस को सलाह दी गई है कि वे पहले से ही टिकट बुक कर लें, क्योंकि शकीरा का ये टूर काफी लोकप्रिय होने वाला है.
लाइव स्टेज पर ग्लोबल स्टार का जलवा
शकीरा का 19 साल बाद भारत में परफॉर्म करना उनके फैंस के लिए एक बड़ा मौका है. मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में होने वाले उनके लाइव कॉन्सर्ट्स में हिट गाने, डांस और ग्लोबल एनर्जी देखने को मिलेगी. इन कॉन्सर्ट्स में शकीरा अपने हिट गानों और शानदार डांस परफॉर्मेंस के साथ ग्लोबल एनर्जी का अनुभव देंगी. फैंस को उनकी ऊर्जा और स्टेज प्रेजेंस का आनंद मिलेगा. ये परफॉर्मेंस न सिर्फ मनोरंजन, बल्कि एक यादगार अनुभव भी साबित होगी. फैंस लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं. कॉन्सर्ट्स में उनके पसंदीदा गानों का मजा भी लिया जा सकेगा. ये टूर शकीरा और उनके भारतीय फैंस के लिए रोमांचक और खास होगा. ये परफॉर्मेंस भारत में उनके फैंस के लिए यादगार और रोमांचक अनुभव साबित होगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL