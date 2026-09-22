गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान ने मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से पोंछा चेहरा, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

शाहरुख खान ने मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से पोंछा चेहरा, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

शाहरुख खान हाल ही में लालबाचा राजा के दर्शन करने पहुंचे थे. इसी दौरान उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछते नजर आएं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान हाल ही में गणेशोत्सव के मौके पर मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे. बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए शाहरुख अपनी पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी के साथ नजर आए. इस दौरान की कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जो अब खूब चर्चा में हैं.

मैनेजर के दुपट्टे से चेहरा पोंछते दिखे शाहरुख खान
नीले रंग का कुर्ता पहने शाहरुख परिवार के साथ भीड़ से गुजरते हुए पंडाल में पहुंचे और शाम की आरती में भी शामिल हुए. उन्होंने माथा टेक कर बप्पा का आशीर्वाद लिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Box Office Live: मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर किसकी चली आंधी? 'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' की कमाई के लाइव आंकड़े
मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर किसकी चली आंधी? 'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' की कमाई के लाइव आंकड़े
बॉलीवुड
Lalbaugcha Raja Live: लालबागचा राजा के चरणों में पहुंचे बॉलीवुड-टीवी के दिग्गज सेलेब्स, देखें Photos
लालबागचा राजा के चरणों में पहुंचे बॉलीवुड-टीवी के दिग्गज सेलेब्स, देखें Photos
बॉलीवुड
आर. माधवन के बेटे वेदांत ने एशियन गेम्स में डेब्यू करते ही किया ये कारनामा, एक्टर ने जोड़े हाथ, रिएक्शन वायरल
आर. माधवन के बेटे ने एशियन गेम्स में किया ये कारनामा, एक्टर ने जोड़े हाथ, रिएक्शन वायरल
बॉलीवुड
'सरकार को भी आगे आना चाहिए...', बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात पर बोले सोनू सूद
बिहार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, सरकार से की ये खास अपील
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

हालांकि, इस दौरान शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में शाहरुख अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से चेहरा पोंछते नजर आ रहे हैं. उस वक्त गौरी खान और सुहाना खान भी उनके पास ही खड़ी थीं. शाहरुख के इस अंदाज को देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स अलग -अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Voompla (@voompla)

ये भी पढ़ेंः 'सरकार को भी आगे आना चाहिए...', बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात पर बोले सोनू सूद

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट
शाहरुख खान का ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक ने कमेंट किया, 'क्यूट मोमेंट.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'वो उनके लिए फैमिली जैसी हैं.'

शाहरुख खान ने मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से पोंछा चेहरा, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

कई यूजर्स ने सवाल किया कि उन्होंने अपनी पत्नी गौरी या बेटी सुहाना के दुपट्टे की जगह पूजा ददलानी के दुपट्टे का यूज क्यों किया. एक यूजर ने लिखा, 'अपनी वाइफ का क्यों नहीं किया?' वहीं दूसरे ने पूछा, 'अपनी पत्नी या बेटी के दुपट्टे की जगह उनका दुपट्टा क्यों इस्तेमाल किया?' 

हालांकि, कुछ यूजर्स शाहरुख खान को डिफेंड करते नजर आए. एक ने लिखा, 'इसमें क्या गलत है?', दूसरे ने लिखा, 'उन्होंने उनको ऑफर किया, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा?'

शाहरुख खान ने मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से पोंछा चेहरा, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

शाहरुख खान ने मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से पोंछा चेहरा, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

शाहरुख खान का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. इसमें शाहरुख की बेटी सुहाना खान के अलावा दीपिका पादुकोण, अभय वर्मा, राघव जुयाल, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी और अनिल कपूर समेत कई कलाकार नजर आएंगे.

ये भी पढ़ेंः मुंबई में करोड़ों का घर, अब बिहार में मनीषा रानी बनवा रहीं नया आशियाना, शुरू करेंगी बिजनेस

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
शाहरुख खान
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office Live: मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर किसकी चली आंधी? 'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' की कमाई के लाइव आंकड़े
मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर किसकी चली आंधी? 'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' की कमाई के लाइव आंकड़े
बॉलीवुड
Lalbaugcha Raja Live: लालबागचा राजा के चरणों में पहुंचे बॉलीवुड-टीवी के दिग्गज सेलेब्स, देखें Photos
लालबागचा राजा के चरणों में पहुंचे बॉलीवुड-टीवी के दिग्गज सेलेब्स, देखें Photos
बॉलीवुड
आर. माधवन के बेटे वेदांत ने एशियन गेम्स में डेब्यू करते ही किया ये कारनामा, एक्टर ने जोड़े हाथ, रिएक्शन वायरल
आर. माधवन के बेटे ने एशियन गेम्स में किया ये कारनामा, एक्टर ने जोड़े हाथ, रिएक्शन वायरल
बॉलीवुड
'सरकार को भी आगे आना चाहिए...', बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात पर बोले सोनू सूद
बिहार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, सरकार से की ये खास अपील
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी पर नया खुलासा, कांग्रेस बोली- 'देखो ओ बीजेपी वालों, तुम...'
राम मंदिर चंदा चोरी पर नया खुलासा, कांग्रेस बोली- 'देखो ओ बीजेपी वालों, तुम...'
बिहार
बिहार में 8 सीटों पर MLC चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग
बिहार में 8 सीटों पर MLC चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
क्रिकेट
IND-W vs SL-W Final Live Score: शतक से चूकि स्मृति मंधाना, फाइनल में बनाए 79 रन; डेथ ओवरों का खेल जारी
Live: शतक से चूकि स्मृति मंधाना, फाइनल में बनाए 79 रन; डेथ ओवरों का खेल जारी
इंडिया
आशीष मिश्रा मामले में सुनवाई के दौरान CJI बोले, '...ये हमें मंजूर नहीं'
आशीष मिश्रा मामले में सुनवाई के दौरान CJI बोले, '...ये हमें मंजूर नहीं'
बिहार
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
ट्रेंडिंग
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
टेक्नोलॉजी
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget