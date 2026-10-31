शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, अरिजीत की आवाज में आएगा ‘किंग’ का पहला गाना

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म का क्रेज फैंस के बीच बढ़ता ही जा रहा है. फिल्म का प्रमोशन भी जमकर किया जा रहा है. ‘किंग’ फिल्म में उनके लुक वाले पोस्टर्स और कटआउट्स भी चर्चा में हैं.

हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने एक शब्द का ट्वीट करके फैंस को सोचने को मजबूर कर दिया था. उनके ट्वीट के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि 2 नवंबर को शाहरुख खान पर मेकर्स उनके फैंस को क्या सरप्राइज देने वाले हैं. अब ये साफ हो गया है कि 2 नवंबर को फैंस को क्या गिफ्ट मिलने वाला है.

2 नवंबर को रिलीज होगा ‘किंग’ का गाना

शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म ‘किंग’ के पहले गाने को लेकर अपड़ेट सामने आया है. फिल्म का पहला शाहरुख खान के 61वें बर्थडे यानी 2 नवंबर 2026 को रिलीज किया जाएगा. इस गाने में पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह की आवाज सुनने को मिलेगी.

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये गाना बड़े लेवल पर फिल्म के प्रमोशन का काम करेगा. ये अपडेट सामने आने के बाद फैंस फिल्म के साथ-साथ गाने को लेकर भी एक्साइटेड हैं.