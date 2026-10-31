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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, अरिजीत की आवाज में आएगा ‘किंग’ का पहला गाना

शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, अरिजीत की आवाज में आएगा ‘किंग’ का पहला गाना

शाहरुख खान स्टारर ‘किंग’ फिल्म के म्यूजिक से जुडे दो जरूरी अपडेट्स सामने आ रहे हैं. एक तरफ फिल्म का पहला गाना रिलीज होने वाला है, तो दूसरी तरफ साउंड ट्रैक से अनिरुद्ध रविचंदर के एग्जिट की खबरें हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 31 Oct 2026 11:29 AM (IST)
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शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म का क्रेज फैंस के बीच बढ़ता ही जा रहा है. फिल्म का प्रमोशन भी जमकर किया जा रहा है. ‘किंग’ फिल्म में उनके लुक वाले पोस्टर्स और कटआउट्स भी चर्चा में हैं.

हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने एक शब्द का ट्वीट करके फैंस को सोचने को मजबूर कर दिया था. उनके ट्वीट के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि 2 नवंबर को शाहरुख खान पर मेकर्स उनके फैंस को क्या सरप्राइज देने वाले हैं. अब ये साफ हो गया है कि 2 नवंबर को फैंस को क्या गिफ्ट मिलने वाला है.  

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2 नवंबर को रिलीज होगा ‘किंग’ का गाना

शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म ‘किंग’ के पहले गाने को लेकर अपड़ेट सामने आया है. फिल्म का पहला शाहरुख खान के 61वें बर्थडे यानी 2 नवंबर 2026 को रिलीज किया जाएगा. इस गाने में पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह की आवाज सुनने को मिलेगी.

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये गाना बड़े लेवल पर फिल्म के प्रमोशन का काम करेगा. ये अपडेट सामने आने के बाद फैंस फिल्म के साथ-साथ गाने को लेकर भी एक्साइटेड हैं.

 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
शाहरुख खान
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