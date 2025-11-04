शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया. एक्टर के 60 वें बर्थडे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर समेत शोबिज इंडस्ट्री के कई लोगों ने अभिनेता को उनके जन्मदिन पर ढेरों बधाई दीं. सभी को शाहरुख खान ने मजाकिया अंदाज में रिप्लाई भी किया.

बॉलीवुड के बादशाह ने 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर प्लॉटीशियन शशि थरूर ने अपने एक्स हैंडल पर स्पेशल पोस्ट शेयर कर किंग खान को उनके जन्मदिन की बधाई दी. पॉलिटिशियन ने कहा कि शाहरुख खान 60 साल के बिल्कुल नहीं लगते. मजाकियां अंदाज में शशि थरूर ने कहा कि उन्हें इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स की एक टीम से 60 के दावे की जांच भी की.

शशि थरूर का हेयरस्टाइल करेंगे कॉपी

शशि थरूर के पोस्ट पर शाहरुख खान ने भी अपना जबरदस्त रिएक्शन दिया है. किंग खान ने कहा- 'थैंक्यू मुझे यकीन है कि आप मुझे चाइल्ड स्टार के रोल में देखने के लिए जरूर होंगे. फिर उस वक्त मैं आपका हेयरस्टाइल कॉपी करूंगा.'

Thank u… Although I’m sure you will be around to see me playing the “child star”… and I will copy your hairstyle then. Ha ha.. https://t.co/pRuwBUPFf4 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 4, 2025

जेन ए से लेकर जेन जी को रोमांस सीखनी चाहिए

बॉलीवुड के बादशाह के जन्मदिन पर उन्हें शिल्पा शेट्टी ने भी बधाई दी. हसीना ने भी एक्स हैंडल पर अपने को–स्टार के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया. जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्होंने अभिनेता की तारीफ में लिखा कि जेन ए से लेकर जेन जी को शाहरुख खान ने रोमांस सिखाया है. इसपर किंग खान ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि सभी जेनरेशन को रोमांस की कला सीखने चाहिए लेकिन बाजीगर की तरह छत पर ना चढ़े.

Thank u Shilpa… Yes Gen A to Z need to learn the art of romance… but they should remember not to go on rooftops like in Baazigar. Love u, big hugs! https://t.co/O9yG5VxXIk — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 4, 2025

काजोल के बर्थडे विश का भी दिया अनोखा जवाब

शाहरुख खान की करीबी दोस्त और उनकी को–स्टार काजोल ने भी किंग खान को स्पेशल मैसेज दिया. बर्थडे विश देते हुए काजोल ने लिखा था- 'कैंडल्स काउंट मत करना. 60 साल की खुशहाल जिंदगी मुबारक हो.' इसके जवाब में शाहरुख खान ने कहा- 'जैसा तुमने कहा था कैंडल्स काउंट मत करना मैंने लगाया ही नहीं.' अपने को–स्टार्स को इस तरह का मजाकिया अंदाज में जवाब देने फैंस को भी बहुत पसंद आ रहा है.

Took your advice… didn’t count the candles. In fact, didn’t even put them. Ha ha.. love you too much! https://t.co/xf8zP0KiGK — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 4, 2025

'मैं आपकी तारीफ में पैराग्राफ... '

शाहरुख खान को बर्थडे विश करने वाले सेलिब्रिटीज के लिस्ट में दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शुमार है. लेजेंडरी एक्टर ने किंग खान के जन्मदिन पर उन्हें प्यार भरा मैसेज दिया है. इसके जवाब में शाहरुख खान भी उन्हें खास अंदाज में जवाब दिया. रिप्लाई करते हुए किंग खान ने कहा- 'शुक्रिया शत्रुघ्न जी. मैं आपकी तारीफ में पैराग्राफ लिख सकता हूं लेकिन मैं जानता हूं ज्यादा बोलने पर आप मुझे खामोश कह देंगे.'

Shukriya Shatrugan ji… I can write paragraphs of praise about you but I know you will ask me to be “khamosh” if I go overboard… thank u. https://t.co/dAQLbs5pdY — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 4, 2025

ऑन स्क्रीन मां ने भी किया विश

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा ने भी शाहरुख खान को प्यार भरा मैसेज दिया. अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए अदाकारा ने किंग खान को बर्थडे विश किया. बतौर फैन गर्ल उन्होंने अपनी दिल की बात एक्टर की जन्मदिन पर कह दी. इस पर शाहरुख खान ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया. अभिनेता ने कहा- 'थैंक्यू रिद्धि. हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे यंग मॉम. हमेशा खुश रहो, लव यू.'

Thank u Ridhi… the youngest mom in history of our cinema… ha ha! Stay blessed, love u! https://t.co/kx00eQ8Ez2 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 4, 2025

बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ में रिद्धि डोगरा ने अपने से 19 साल बड़े एक्टर की मां का रोल प्ले किया था. इस फिल्म में एक्ट्रेस को शाहरुख खान की अडॉप्टिव मां और एक्स जेलर कावेरी अम्मा के किरदार में देखा गया. इसके बाद सीडियल मीडिया पर रिद्धि डोगरा के इस रोल के लिए काफी मीम्स भी वायरल हुए थे.