हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘भारतीय होने पर है गर्व’, 77वें गणतंत्र दिवस पर शाहरुख खान ने शेयर किया पोस्ट

Shah Rukh Khan Post: आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस खास मौके पर कई बॉलीवुड सितारों ने सभी को शुभकामनाएं दीं. इसी बीच शाहरुख खान भी ने भी पोस्ट शेयर कर सभी को गणतंत्र दिवस बधाई दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Jan 2026 08:35 PM (IST)
आज देश पूरे उत्साह और गर्व के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और अपनी भावनाएं जाहिर कीं. इसी कड़ी में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी एक पोस्ट शेयर कर सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी.

शाहरुख खान ने शेयर किया पोस्ट
किंग खान ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी. उन्होंने एक पोस्टर शेयर करते हुए दिल से नोट लिखा. शाहरुख खान ने लिखा, 'भारतीय होने पर गर्व है. हमारा देश हमें सिखाता है कि विविधता में ही एकता और ताकत है. हम सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. जय हिंद, सभी को प्यार.'

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म
शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘किंग’ की शूटिंग पूरी करने में बिजी हैं. इस फिल्म का ऑफिशियल ऐलान नवंबर 2025 में किया गया था. शाहरुख के जन्मदिन 2 नवंबर को जारी किए गए जबरदस्त टाइटल रिवील ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया था. टाइटल वीडियो में शाहरुख खान का सिल्वर हेयर और दमदार एक्शन लुक, खास SRK थीम म्यूज़िक और उनका डायलॉग, 'डर नहीं, दहशत हूं' सोशल मीडिया पर छा गया था. डेट रिवील के बाद से ही फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है.

 
 
 
 
 
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बन रही ‘किंग’ शाहरुख खान के करियर की खास फिल्म है, क्योंकि इसमें वह पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. इसके अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, अभय वर्मा और जयदीप अहलावत अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. हालांकि, फिल्म की कहानी और बाकी स्टारकास्ट को लेकर मेकर्स ने अभी सस्पेंस बनाए रखा है.

Published at : 26 Jan 2026 08:35 PM (IST)
शाहरुख खान #king
