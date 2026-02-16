हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं अपने बच्चों पर गर्व महसूस करता हूं', शाहरुख ने आर्यन-सुहाना संग बिताए खास पलों के बारे में बताया

'मैं अपने बच्चों पर गर्व महसूस करता हूं', शाहरुख ने आर्यन-सुहाना संग बिताए खास पलों के बारे में बताया

Shah Rukh Khan: शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में अपने बच्चों को लेकर बात की. शाहरुख ने बताया कि वो अपने बच्चों पर बहुत गर्व महसूस करते हैं. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे उन्हें बहुत कुछ सिखाते है.

16 Feb 2026 09:01 PM (IST)
Preferred Sources

दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ऊपर रहने के बावजूद शाहरुख खान कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा जमीन से जोड़ने वाला उनका परिवार है. हाल ही में इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे आर्यन, सुहाना और अबराम उन्हें सिखाते हैं कि जीवन सिर्फ शोहरत और सफलता तक नहीं है.

एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों में ब्रेक के बारे में बात करते हुए कहा, 'ज़ीरो (2018) के बाद चार साल में क्या बदला?' उन्होंने आगे बताया, 'जब दुनिया भर के लोग कोविड19 के दौरान अपने परिवार के पास लौटे, मैं भी अपने परिवार के पास आया. हमेशा से बच्चों के साथ जुड़े रहने वाले पिता होने के नाते मैं उनसे दूर कभी नहीं था. लेकिन उनके साथ समय बिताने से मुझे अपने परिवार और जीवन की असली क़ीमत समझ में आई.'

मेरे बच्चे मेरे सबसे बड़े आलोचक हैं…'
शाहरुख खान ने बताया कि उनके परिवार ने उन्हें बिजी दिनों में भी जमीन से जुड़े रहने में मदद की. उन्होंने कहा, 'मेरे बच्चे मेरे सबसे बड़े आलोचक हैं. मेरा परिवार मेरा मार्गदर्शक है, जो मुझे हमेशा याद दिलाता है कि असली चीजे क्या हैं, चाहे लाइफ कितनी भी बिजी क्यों न हो.'

उन्होंने आगे कहा, 'विरासत सिर्फ़ पेशेवर सफलता से नहीं बनती, बल्कि उन यादों से बनती है जो मैं अपने परिवार के साथ साझा करता हूं. दोनों को बैलेंस करना इस बात पर निर्भर करता है कि मैं हर पल पूरी तरह मौजूद रहूं. जब मैं अपने जुनून और काम में लगा रहता हूं, तब भी मैं पिता होने की सरल खुशियों को नहीं भूलता.'


मैं अपने बच्चों पर गर्व महसूस करता हूं', शाहरुख ने आर्यन-सुहाना संग बिताए खास पलों के बारे में बताया

मैं अपने बच्चों पर बेहद गर्व महसूस करता हूं
शाहरुख खान ने अपने बच्चों के बारे में कहा कि उन्हें अपने बच्चों पर बहुत गर्व है. उन्हें देखना खुशी की बात है कि उनके बच्चे अपने तरीके से कलाकार और अपनी पहचान बना रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों के साथ वॉइसओवर करना उनके लिए खास अनुभव था.

शाहरुख ने कहा, 'मैंने उन्हें काम की बातें सिखाईं, लेकिन उनकी सोच ने मुझे भी बहुत कुछ नया सिखाया.' शाहरुख ने कहा, 'उन्हें नई चीज़ें सीखते और आत्मविश्वास से खुद को दिखाते देख, मुझे बहुत अच्छा लगता है. हमें साथ में बहुत ही खास समय बिताने का मौका मिला.'

बता दें, आर्यन ने पिछले साल द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड से निर्देशन की शुरुआत की, और इसकी कहानी उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर बनाई. सुहाना जल्दी ही अपने पिता के साथ किंग फिल्म में नजर आएंगी, जो इस क्रिसमस पर रिलीज़ होगी. सबसे छोटे बेटे अबराम अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं.

Published at : 16 Feb 2026 09:01 PM (IST)
Aryan Khan Suhana Khan Gauri Khan
Embed widget