बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों विशाल भारद्वाज की आने वाली फिल्म ‘ओ’ रोमियो’ की रिलीज की तैयारियों में जुटे हुए हैं. इस फिल्म में उनके साथ तृप्ति डिमरी नजर आने वाली हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शाहिद से रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल पार्क’ और उनकी सुपरहिट फिल्म ‘कबीर सिंह’ के बीच संभावित क्रॉसओवर को लेकर चल रही चर्चाओं पर सवाल किया गया जिस पर उन्होंने खुलकर बात की.

संदीप रेड्डी वांगा ने किया था शाहिद से संपर्क

शाहिद ने बातचीत में एक दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने बताया कि ‘एनिमल पार्क’ की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने उनसे संपर्क किया था. वांगा चाहते थे कि फिल्म में कबीर सिंह का एक छोटा सा सीन दिखाया जाए. शाहिद के मुताबिक ये आइडिया वांगा के दिमाग में फिल्म की शुरुआत के समय ही आ गया था लेकिन कुछ वजहों से ये प्लान आगे नहीं बढ़ पाया था.

डेट्स बनी सबसे बड़ी परेशानी

बातचीत के दौरान शाहिद ने बताया कि जब ‘एनिमल’ बन रही थी तब इस तरह के क्रॉसओवर को लेकर चर्चा हुई थी. उन्होंने कहा, 'जब एनिमल भी बन रही थी तब संदीप मुझसे मिलने आए थे.' शाहिद ने आगे बताया कि वांगा फिल्म में कबीर सिंह का एक सीन चाहते थे लेकिन डेट्स और कुछ दूसरे इश्यू की वजह से ऐसा हो नहीं सका था.

क्रॉसओवर पर फैसला डायरेक्टर के हाथ

शाहिद ने साफ कहा कि कबीर सिंह और एनिमल दोनों किरदार संदीप रेड्डी वांगा की सोच से निकले हैं. उन्होंने कहा, 'वो दोनों किरदार उनके हैं वो दुनिया उनकी है. उनके साथ जो भी करने का मन में आएगा वो करेंगे.' यानी भविष्य में अगर कभी ऐसा कोई क्रॉसओवर होता है तो उसका पूरा फैसला डायरेक्टर के नजरिए पर ही निर्भर करेगा.

‘कबीर सिंह’ और ‘एनिमल’ की जबरदस्त सफलता

बता दें कि साल 2019 में आई संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘कबीर सिंह’ में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी नजर आए थे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. वहीं 2023 में आई ‘एनिमल’ में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और खूब चर्चा बटोरी थी.