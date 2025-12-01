हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहिद कपूर ने बताया इंडस्ट्री में लंबा टिकने का फार्मूला, कहा- 'लुक्स, चार्म और स्टाइल शुरू में ठीक हैं'

शाहिद कपूर ने बताया इंडस्ट्री में लंबा टिकने का फार्मूला, कहा- 'लुक्स, चार्म और स्टाइल शुरू में ठीक हैं'

Shahid Kapoor At IFP 2025: एक्टर शाहिद कपूर के मुताबिक इंडस्ट्री में लंबी पारी के लिए लुक्स नहीं, बल्कि मेहनत जरूरी है. IFP 2025 में उन्होंने अपने पसंदीदा गाने और डांसिंग सॉन्ग्स को लेकर भी बात की.

By : आईएएनएस | Updated at : 01 Dec 2025 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर शाहिद कपूर ने 15वें इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट (आईएफपी) समारोह में शिकायत करते हुए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प पहलुओं पर बात की. इस दौरान उन्होंने अपने मनपसंद गानों और एक्टिंग को लेकर भी कई राज खोले .

इवेंट में मौजूद लोगों ने जब शाहिद कपूर से उनके पसंदीदा गाने के बारे में पूछा. इस पर उन्होंने बताया कि उनका अब तक का सबसे पसंदीदा गाना फिल्म 'हैदर' का 'बिस्मिल्लाह' है. उन्होंने कहा कि ये गाना फिल्म की खुबसूरती से जुड़ा है, और इसे परफॉर्म करना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा.

डांसिंग सॉन्गस की लिस्ट की शेयर
डांसिंग सॉन्गस की बात पर शाहिद ने अपनी लिस्ट भी साझा की. उन्होंने कहा कि उन्हें 'मौजा ही मौजा', 'नगाड़ा', 'ढटिंग नाच', 'साड़ी के फॉल सा' और 'तेरी बातों में उलझा जिया' जैसे गााने बेहद पसंद हैं. मजाकिया अंदाज में उन्होंने बताया कि काफी समय से उन्होंने डांस नहीं किया है, जिस पर उन्होंने बताया कि उनके कोरियोग्राफर दोस्त चुटकी लेते है. शाहिद भी हंसते हुए कहते हैं- 'तुम्हें आता है तो तुम कर लो'!उन्होंने यह भी कहा कि हर किरदार में डांस की गुंजाइश नहीं होती. 'अगर किरदार डॉक्टर का है तो वह डांस क्यों करेगा'? हालांकि असल में कई डॉक्टर बहुत अच्छा डांस करते हैं.

लुक्स नहीं, मेहनत टिकती है
अपने लुक्स के लिए खूब पसंद किए जाने वाले शाहिद ने माना कि दिखावट से आप कुछ समय तक चल सकते हैं, लेकिन लंबी पारी के लिए अभिनय ही सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा- 'लुक्स, चार्म और स्टाइल शुरूआत में ठीक हैं, लेकिन आगे बढ़ना है तो अपने काम पर ईमानदारी से मेहनत करो. किरदार में डूबने से ही सच्ची संतुष्टि मिलती है.' अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हुए शाहिद ने कहा कि वे संवेदनशील व्यक्ति हैं और हर बात को गहराई से सोचते हैं. उन्होंने बताया- 'असल जिंदगी में हम अक्सर अपनी भावनाएं छुपाते हैं, लेकिन अभिनय मेरे लिए वो रास्ता है जहां मैं अपने अंदर की सारी भावनाओं को खुलकर बहने देता हूं.'

शाहिद कपूर अपनी आने वाली फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर भी काफी चर्चा में है. 'ओ रोमियो' वैलेंटाइन 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होगी. इसमें तृप्ति डिमरी और नाना पाटेकर भी नजर आएंगे.

और पढ़ें
Published at : 01 Dec 2025 10:47 PM (IST)
Tags :
Nana Patekar Triptii Dimri SHAHID KAPOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
IND vs SA: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
इंडिया
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: संसद परिसर में डॉगी लाने पर क्यों मचा बवाल? | Renuka Chowdhury | BJP
Sandeep Chaudhary: फिर घमासान..संसद में होगा कुछकाम! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण |Parliament Session
Parliament Winter Session: संसद का सीन..ड्रामा, डॉग और ड्रीम! | SP | Congress | PM Modi | BJP
SIR Controversy: 'शोर' या 'काम'...संसद में क्या जरूरी? | Parliament Winter Session | BJP | Congress
ATF Price Hike: हवाई सफर फिर हुआ महंगा | दिसंबर में Aviation Fuel के दाम बढ़े | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
IND vs SA: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
इंडिया
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
बॉलीवुड
ब्लैक लहंगे में निसा देवगन का किलर लुक, काजोल की बेटी को देख फैंस बोले- 'बिल्कुल मां पर गई है'
ब्लैक लहंगे में निसा देवगन का किलर लुक, फैंस बोले- 'बिल्कुल मां पर गई है'
न्यूज़
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
इंडिया
Rubaiya Sayeed Kidnapping Case: रुबैया सईद किडनैपिंग केस में CBI का बड़ा एक्शन, 36 साल बाद गिरफ्त में आया एक और आरोपी
रुबैया सईद किडनैपिंग केस में CBI का बड़ा एक्शन, 36 साल बाद गिरफ्त में आया एक और आरोपी
ट्रेंडिंग
बाइक से जा रहे कपल को रोडवेज ने मारी जोरदार टक्कर, बीच चौराहे मचा कोहराम- डरा देगा वीडियो
बाइक से जा रहे कपल को रोडवेज ने मारी जोरदार टक्कर, बीच चौराहे मचा कोहराम- डरा देगा वीडियो
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget