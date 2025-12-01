शाहिद कपूर ने बताया इंडस्ट्री में लंबा टिकने का फार्मूला, कहा- 'लुक्स, चार्म और स्टाइल शुरू में ठीक हैं'
Shahid Kapoor At IFP 2025: एक्टर शाहिद कपूर के मुताबिक इंडस्ट्री में लंबी पारी के लिए लुक्स नहीं, बल्कि मेहनत जरूरी है. IFP 2025 में उन्होंने अपने पसंदीदा गाने और डांसिंग सॉन्ग्स को लेकर भी बात की.
एक्टर शाहिद कपूर ने 15वें इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट (आईएफपी) समारोह में शिकायत करते हुए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प पहलुओं पर बात की. इस दौरान उन्होंने अपने मनपसंद गानों और एक्टिंग को लेकर भी कई राज खोले .
इवेंट में मौजूद लोगों ने जब शाहिद कपूर से उनके पसंदीदा गाने के बारे में पूछा. इस पर उन्होंने बताया कि उनका अब तक का सबसे पसंदीदा गाना फिल्म 'हैदर' का 'बिस्मिल्लाह' है. उन्होंने कहा कि ये गाना फिल्म की खुबसूरती से जुड़ा है, और इसे परफॉर्म करना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा.
डांसिंग सॉन्गस की लिस्ट की शेयर
डांसिंग सॉन्गस की बात पर शाहिद ने अपनी लिस्ट भी साझा की. उन्होंने कहा कि उन्हें 'मौजा ही मौजा', 'नगाड़ा', 'ढटिंग नाच', 'साड़ी के फॉल सा' और 'तेरी बातों में उलझा जिया' जैसे गााने बेहद पसंद हैं. मजाकिया अंदाज में उन्होंने बताया कि काफी समय से उन्होंने डांस नहीं किया है, जिस पर उन्होंने बताया कि उनके कोरियोग्राफर दोस्त चुटकी लेते है. शाहिद भी हंसते हुए कहते हैं- 'तुम्हें आता है तो तुम कर लो'!उन्होंने यह भी कहा कि हर किरदार में डांस की गुंजाइश नहीं होती. 'अगर किरदार डॉक्टर का है तो वह डांस क्यों करेगा'? हालांकि असल में कई डॉक्टर बहुत अच्छा डांस करते हैं.
लुक्स नहीं, मेहनत टिकती है
अपने लुक्स के लिए खूब पसंद किए जाने वाले शाहिद ने माना कि दिखावट से आप कुछ समय तक चल सकते हैं, लेकिन लंबी पारी के लिए अभिनय ही सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा- 'लुक्स, चार्म और स्टाइल शुरूआत में ठीक हैं, लेकिन आगे बढ़ना है तो अपने काम पर ईमानदारी से मेहनत करो. किरदार में डूबने से ही सच्ची संतुष्टि मिलती है.' अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हुए शाहिद ने कहा कि वे संवेदनशील व्यक्ति हैं और हर बात को गहराई से सोचते हैं. उन्होंने बताया- 'असल जिंदगी में हम अक्सर अपनी भावनाएं छुपाते हैं, लेकिन अभिनय मेरे लिए वो रास्ता है जहां मैं अपने अंदर की सारी भावनाओं को खुलकर बहने देता हूं.'
शाहिद कपूर अपनी आने वाली फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर भी काफी चर्चा में है. 'ओ रोमियो' वैलेंटाइन 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होगी. इसमें तृप्ति डिमरी और नाना पाटेकर भी नजर आएंगे.
