(Source:  Matrize IANS)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिल्ली ब्लास्ट के चलते टला 'कॉकटेल 2' का शेड्यूल, एक हफ्ते तक शूटिंग करने वाले थे शाहिद, रश्मिका और कृति

दिल्ली ब्लास्ट के चलते टला 'कॉकटेल 2' का शेड्यूल, एक हफ्ते तक शूटिंग करने वाले थे शाहिद, रश्मिका और कृति

Cocktail 2 Delhi Shoot Postponed: दिल्ली में हुए बम धमाकों की वजह से 'कॉकटेल 2' की शूटिंग पोस्टपोन हो गई है. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना दिल्ली में एक हफ्ते का शेड्यूल पूरा करने वाले थे.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 11 Nov 2025 06:37 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है. इस धमाके में 25 लोग घायल हो गए. 12 नवंबर से दिल्ली में बॉलीवुड फिल्म 'कॉकटेल 2' की शूटिंग होने वाली थी. लेकिन बम धमाके और बढ़ते पॉलूशन की वजह से अब ये शूटिंग अब पोस्टपोन हो गई है. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म की शूटिंग एक हफ्ते तक दिल्ली में चलने वाली थी.

हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्र के हवाले से लिखा- 'शाहिद, कृति और रश्मिका के साथ 12 नवंबर से दिल्ली में शूटिंग के लिए आने वाले थे. मेकर्स ने 12 नवंबर से शुरू होने वाले सात दिनों के लिए दिल्ली में एक बड़े इवेंट का प्लान बनाया था. शूटिंग पोस्टपोन होने को लेकर बताया गया- एयर पॉलूशन इसकी एक वजह है और फिर दिल्ली बम धमाकों के बाद बढ़े तनाव के कारण भी ये फैसला लिया गया है.'

दिसंबर में दिल्ली में हो सकती है 'कॉकटेल 2' की शूटिंग
रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'टीम ने पुरानी दिल्ली इलाके में भी एक शेड्यूल की योजना बनाई थी. इसलिए, इस फैसले के पीछे कई कारण हैं. हालांकि, दिल्ली शेड्यूल रद्द नहीं किया गया है, बल्कि आगे बढ़ा दिया गया है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेकर्स अब दिसंबर में शूटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं. फिलहाल तारीखें तय नहीं हुई हैं. मेकर्स इस महीने के आखिर में स्थिति को देखते हुए कोई फैसला लेंगे.'

'कॉकटेल 2' के बारे में
बता दें कि 'कॉकटेल 2' साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है. इस फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी लीड रोल में थे. अब निर्देशक होमी अदजानिया शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' बना रहे हैं. स्टार कास्ट ने पहले ही यूरोप में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है. अब वो दिल्ली में एक हफ्ते तक शूटिंग करने वाले हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 11 Nov 2025 06:30 PM (IST)
