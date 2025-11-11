दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है. इस धमाके में 25 लोग घायल हो गए. 12 नवंबर से दिल्ली में बॉलीवुड फिल्म 'कॉकटेल 2' की शूटिंग होने वाली थी. लेकिन बम धमाके और बढ़ते पॉलूशन की वजह से अब ये शूटिंग अब पोस्टपोन हो गई है. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म की शूटिंग एक हफ्ते तक दिल्ली में चलने वाली थी.

हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्र के हवाले से लिखा- 'शाहिद, कृति और रश्मिका के साथ 12 नवंबर से दिल्ली में शूटिंग के लिए आने वाले थे. मेकर्स ने 12 नवंबर से शुरू होने वाले सात दिनों के लिए दिल्ली में एक बड़े इवेंट का प्लान बनाया था. शूटिंग पोस्टपोन होने को लेकर बताया गया- एयर पॉलूशन इसकी एक वजह है और फिर दिल्ली बम धमाकों के बाद बढ़े तनाव के कारण भी ये फैसला लिया गया है.'

दिसंबर में दिल्ली में हो सकती है 'कॉकटेल 2' की शूटिंग

रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'टीम ने पुरानी दिल्ली इलाके में भी एक शेड्यूल की योजना बनाई थी. इसलिए, इस फैसले के पीछे कई कारण हैं. हालांकि, दिल्ली शेड्यूल रद्द नहीं किया गया है, बल्कि आगे बढ़ा दिया गया है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेकर्स अब दिसंबर में शूटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं. फिलहाल तारीखें तय नहीं हुई हैं. मेकर्स इस महीने के आखिर में स्थिति को देखते हुए कोई फैसला लेंगे.'

'कॉकटेल 2' के बारे में

बता दें कि 'कॉकटेल 2' साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है. इस फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी लीड रोल में थे. अब निर्देशक होमी अदजानिया शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' बना रहे हैं. स्टार कास्ट ने पहले ही यूरोप में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है. अब वो दिल्ली में एक हफ्ते तक शूटिंग करने वाले हैं.