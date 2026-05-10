तलाक के बाद सिंगल पेरेंट की जिम्मेदारी निभाना किसी के लिए भी काफी स्ट्रगल भरा होता है. शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम ने भी तलाक के बाद सिंगल मदर होते हुए मेहनत से जिंदगी जी और उस दौर से मजबूत होकर निकलीं. नीलिमा बहुत कम पैसों के साथ ही मुंबई आ गई थीं और एक्टिंग में करियर बनाया. उन्होंने बताया कि शाहिद कपूर को ज्यादातर नीलिमा के पेरेंट्स ने संभाला.

जब पंकज कपूर और नीलिमा अजीम का तलाक हुआ था. उस वक्त शाहिद कपूर 3 साल के थे. तलाक के बाद नीलिमा ने काफी स्ट्रगल देखा. उन्होंने उस दौर से निकलने के लिए खुद को एक्टिंग में लगा दिया था.

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नीलिमा अजीम का स्ट्रगल

जूम से बातचीत में उन्होंने बताया कि पकंज और नीलिमा के सेपरेशन से शाहिद पर गहरा असर पड़ा था. उन्होंने कहा, 'जब मैं 1990 में मुंबई आई तो मेरे पास साढ़े चार हजार रुपये थे. जो मैंने खुद कमाए. वो मैंने अपने पेरेंट्स नहीं लिए थे. मैं बहुत आजाद ख्याल की थी और ये कोई नहीं समझ सकता कि इतने कम पैसों में दिल्ली से मुंबई आना कैसा रहा होगा. मैंने अपनी जिंदगी में एक भी पैसा उधार नहीं लिया. मैंने अपने परिवार से भी मदद नहीं मांगी. मैंने बस सब खुद मैंनेज किया.'

नीलिमा ने बताया कि वो अपने बेटे शाहिद को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी. तलाक के बाद की मुश्किलें और साथ में करियर बनाना और एक छोटे बच्चे को पालना कितना मुश्किल था इस बारे में नीलिमा ने बताया था कि उन्होंने कई गलतियां की थी. क्योंकि उस समय उनकी उम्र कम थी.

उन्होंने बताया, 'मैं बहुत यंग थी. मुझे नहीं पता कि कैसे इसके साथ मैंने सब मैनेज किया. मेरे बेटे ने वो देखा है और सबकुछ एक्सपीरियंस किया. उसके लिए सब अच्छा नहीं था. लेकिन उसके पापा नाना-नानी थए और वो अच्छे पेरेंट्स थे. वो हमारे साथ थे. मेरे दोनों पेरेंट ने शाहिद को पाला. 9 साल की उम्र तक वो अपने नाना-नानी के साथ ही रहा.'

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