शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज ने पहले ‘कमीने’ और ‘हैदर’ जैसी शानदार फिल्में दी हैं. अब ये जोड़ी एक बार फिर धांसू फिल्म ‘ओ रोमियो’ लेकर आ रही है. आज फिल्म का टीजर रिलीज हुआ जिसे देखकर फैंस बस फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. डेढ़ मिनट से ज्यादा के इस टीजर में फिल्म की धांसू कास्ट को दिखाया गया है. हर सीन बहुत खास और ध्यान खींचने वाला लगता है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताई खुशी

टीजर सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स ने भी अपने रिएक्शन दिए. फिल्म की कास्ट देखने के बाद कई लोगों ने इसे शानदार बताया.

शाहिद कपूर का एक्शन अवतार

फिल्म ‘देवा’ के बाद शाहिद कपूर एक बार फिर एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं. टीजर की शुरुआत में शाहिद अपने किरदार में बंदूक के साथ एंट्री लेते दिखाई दे रहे हैं. टैटू वाली बॉडी और काऊ-हैट के साथ उनका कूल लुक किसी फिल्मी हीरो जैसा लगता है.

कास्ट की दमदार झलक

टीजर में दिशा पाटनी, विक्रांत मैसी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल, तृप्ति डिमरी और तमन्ना भाटिया जैसे एक्टर्स की झलक देखने को मिली. नाना पाटेकर की छोटी सी झलक भी उनके किरदार की जबरदस्तता का अंदाजा देती है.

फैंस के रिएक्शन और कमेंट्स

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने टीजर पर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, 'क्या अलग टीजर है. मुझे पसंद आया. शाहिद अपने अवतार में वापस आ गया है.' एक अन्य यूजर ने कहा, 'शानदार कास्ट, मजा आने वाला है.' एक और यूजर ने लिखा, 'विशाल भारद्वाज और शाहिद की जोड़ी आग लगा देगी.' कुछ ने म्यूजिक की तारीफ की और कहा कि अरिजीत सिंह की आवाज फिल्म में कुछ अलग लेकर आएगी.

#ORomeoTeaser looks absolutely packed, everything looks so good, from cast to bgm to every frame, it promises quality

Shahid is just exploding like a fire cracker going absolutely bonkers, excited to see what they've pulled with such a huge cast, seated 🙇🏻#ORomeo #ShahidKapoor pic.twitter.com/KaYpwUtLHC — 🐧 (@rishabhunfilter) January 10, 2026

The world of #ORomeo already feels rich and stylish 🔥. Beautiful color palette, raw action and of course, Shahid Kapoor has a different aura when he plays unhinged characters. pic.twitter.com/0cFZsBeYk1 — ZeMo (@ZeM6108) January 10, 2026

रोमांटिक और एक्शन का दमदार सेटअप

टीजर में शाहिद के किरदार के साथ ड्रेसी और शानदार सेटअप दिखाया गया है. दिशा पाटनी और बाकी कास्ट भी अपने लुक में काफी दमदार और फिल्म के मूड के हिसाब से परफेक्ट लग रहे हैं. बैकग्राउंड में रेड रोज और शानदार प्रॉप्स से रोमांस और एक्शन का पूरा तड़का दिया गया है.

फिल्म रिलीज डेट और फैंस की उत्सुकता

विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ‘ओ रोमियो’ वैलेंटाइन डे यानी 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी. फिल्म की धांसू कास्ट और एक्शन सीक्वेंस अभी से फैंस को बहुत पसंद आ रहे हैं. अब देखना मजेदार होगा कि शाहिद की ‘ओ रोमियो’ रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को किसी मामले में पीछे छोड़ पाएगी या नहीं.