बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर फिल्मों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होनें सोशल मीडिया पर एक खास पल शेयर किया. उन्होंने अपने बेटे जैन कपूर के साथ जुड़ी एक प्यारी याद सोशल मीडिया पर दिखाई. यह पल शाहिद के लिए बहुत इमोशनल और खास है, जो पिता बनने की खुशी को दर्शाता है.

बेटे संग ट्रिप पर मजे कर रहे शाहिद कपूर

हाल ही में शाहिद कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे जैन के साथ पहली सोलो बॉयज ट्रिप की एक तस्वीर शेयर की. तस्वीर में शाहिद अपने बेटे का हाथ पकड़े नज़र आ रहे हैं, जो पिता-बेटे के बीच के प्यार भरे पल को दिखाती है. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'कुछ बातें इतनी खास होती हैं कि उन्हें शब्दों में समझाया नहीं जा सकता. वे खुद ही सब कुछ कह देती हैं. पिता होना मेरे लिए सौभाग्य है. बेटे के साथ हमारी पहली सोलो बॉयज़ ट्रिप. यह याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी.'





फैंस ने लुटाया प्यार

पिता-बेटे के इस रिश्ते को देखकर फैंस काफी इमोशनल हो गए और उनकी इस पोस्ट पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यह बहुत क्यूट है. 'दूसरे ने कमेंट किया, 'बहुत ही प्यारा.' एक और फैन ने लिखा, 'सबसे क्यूट,' तो वहीं किसी ने कहा, 'शाहिद सच में बहुत प्यार करने वाले पिता हैं.'

बता दें. शाहिद कपूर ने साल 2015 में मीरा राजपूत से अरेंज मैरिज की थी. पहली मुलाकात में ही शाहिद को मीरा पसंद आ गई थीं, लेकिन मीरा ने शादी के लिए हां कहने में करीब छह महीने का समय लिया. इस कपल के आज दो बच्चे हैं, बेटी मीशा, जिनका जन्म 2016 में हुआ, और बेटा जैन, जो 2018 में जन्में.

View this post on Instagram A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor)

हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में शाहिद ने अपने बच्चों के लाइमलाइट में बड़े होने पर बात की. उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जितना हो सके, नॉर्मल लाइफ जिएं. लेकिन एक समय के बाद हालात जैसे हैं, वैसे ही होते हैं. जैसे-जैसे बच्चे बड़े होंगे, उन्हें चीज़ों की समझ आएगी. अगर वे कुछ पूछते हैं, तो माता-पिता के तौर पर हम उन्हें आसान और सही तरीके से जवाब देने की कोशिश करते हैं.

शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म

वर्कफ्रंट की बात करें तो, शाहिद कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म ‘ओ रोमियो’ की रिलीज की तैयारी में हैं. इस फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है. फिल्म में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इसके अलावा विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर और फरीदा जलाल भी फिल्म का हिस्सा हैं. यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.