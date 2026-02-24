शाहिद कपूर ने 23 साल के करियर में दी 19 फ्लॉप फिल्में, ऐसी रही है 'ओ रोमियो' की करियर जर्नी

एक्टर शाहिद कपूर 2 दशक से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने कबीर सिंह, जब वी मेट, विवाह जैसी फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस पर धमाका दिया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. हालांकि, शाहिद का करियर उतार चढ़ाव वाला रहा है. उन्होंने अपने करियर में 19 फ्लॉप फिल्में दी हैं.

शाहिद कपूर की ये फिल्में रहीं फ्लॉप

शाहिद कपूर ने 2003 में फिल्म इश्क-विश्क से शुरुआत की थी. फिल्म एवरेज थी और काफी चर्चा में रही थी. फिल्म ने 7.74 करोड़ की कमाई की थी. शाहिद कपूर इस फिल्म से चॉकलेट बॉय के नाम से फेमस हो गए थे.

हालांकि, इसके बाद शाहिद ने लगातार 5 फ्लॉप फिल्में दीं. उनकी फिदा, दिल मांगे मोर, दीवाने हुए पागल, वाह! लाइफ हो तो ऐसी, शिखर फ्लॉप रहीं.

इसके बाद उनकी 36 चाइना टाउन 2006 में आई और फिल्म सेमी हिट रही. फिल्म ने 23.05 करोड़ का कलेक्शन किया. फिर चुप चुप के और विवाह आई. चुप चुप के ने 13.75 करोड़ कमाए थे. वहीं विवाह ने 31.56 करोड़ कमाए. विवाह को बहुत सराहा गया था.

इसके अलावा शाहिद की फूल एन फाइनल, किस्मत कनेक्शन दिल बोले हडिप्पा, चांस पे डांस, पाठशाला, मिलेंगे मिलेंगे, मौसम, तेरी मेरी कहानी, फटा पोस्टर निकला हीरो, शानदार, रंगून, बत्ती गुल मीटर चालू, जर्सी और देवा फ्लॉप रहीं.

कबीर सिंह ने मचाया था बॉक्स ऑफिस पर धमाल

बता दें कि शाहिद की कबीर सिंह ने तो बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म ने 278.24 करोड़ की कमाई की थी. वहीं फिल्म तेरी बातों में उलझ जिया ने 80.88 करोड़ कमाए. उनकी पद्मावत भी ब्लॉकबस्टर हिट रही. फिल्म ने 302.15 करोड़ कमाए थे. शाहिद की उड़ता पंजाब भी सराही गई थी. फिल्म ने 60.33 करोड़ का कलेक्शन किया था.

उनकी ओ रोमियो थिएटर में लगी है. फिल्म को ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को विशाल भारद्वाज ने बनाया है. फिल्म में शाहिद को एक्शन अवतार में देखा गया. वो तृप्ति डिमरी के अपोजिट रोल में हैं. शाहिद को एक्शन और रोमांस जॉनर में बहुत पसंद किया जाता है.