शाहिद कपूर की नई फिल्म में होगी जाह्नवी कपूर की एंट्री? अमित शर्मा करेंगे डायरेक्शन

शाहिद कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. वहीं उनको लेकर खबरें हैं कि वो जल्द ही निर्देशक अमित शर्मा के साथ एक नई रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाले हैं, जो रिश्तों और प्यार पर एक फ्रेश और यूथफुल नजरिया पेश करेगी. अब इस फिल्म को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है. खबरें हैं कि फिल्म में जाह्नवी कपूर लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी.

शाहिद कपूर की नई फिल्म में होगी जाह्नवी कपूर की एंट्री?

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक जाह्नवी कपूर इस फिल्म में शाहिद कपूर के अपोजिट नजर आएंगी. एक सूत्र के हवाले से जानकारी सामने आई है कि जाह्नवी कपूर फिलहाल इस फिल्म में फीमेल लीड के लिए एडवांस बातचीत में हैं. ये जोड़ी अगर फाइनल होती है तो ये पहली बार होगा जब दोनों बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे, जिससे फिल्म को लेकर फैंस में उत्साह और भी बढ़ गया है.

फिल्म की कहानी एक मजेदार और रिलेटेबल रिलेशनशिप जर्नी पर आधारित है, जो पूरी तरह से एक कॉमेडी एंटरटेनर होगी. बताया जा रहा है कि शाहिद कपूर भी लंबे समय बाद इस जॉनर में वापसी को लेकर काफी उत्साहित हैं. अमित शर्मा, जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, इस प्रोजेक्ट में हसी और इमोशन का बेहतरीन मेल लेकर आ रहे हैं, जिससे ये फिल्म खास बनती दिख रही है.

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फिल्म को फिलहाल 2026 के दूसरे हिस्से में फ्लोर पर लाने की योजना है, जब शाहिद कपूर अपनी वेब सीरीज़ ‘फर्जी 2’ की शूटिंग पूरी कर लेंगे. मेकर्स इसे अक्टूबर 2026 में शूट पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और प्री-प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है. हालांकि अभी सपोर्टिंग कास्ट और टाइटल को लेकर आखिरी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही काफी चर्चा और उत्साह बना हुआ है.

बता दें शाहिद कपूर को आखिरी बार फिल्म ओ रोमियो में देखा गया था. वहीं, अब वो अपकमिंग फिल्म कॉकटेल 2 में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में कृिति सेनन और रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी. शाहिद कपूर फर्जी 2 में भी नजर आएंगे.

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जाह्नवी कपूर फिल्म 'पेड्डी' में नजर आएंगी. इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार राम चरण लीड रोल निभाते हुए दिखाई देंगे. ये फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.