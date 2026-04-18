शाहरुख खान ने 'ऑस्कर' को क्यों कहा थैंक्यू? बोले- 'अब बादशाह जैसा महसूस हो रहा है'

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों बेहद खुश हैं. दरअसल ऑस्कर ने हाल ही में उनकी 2007 की फिल्म 'ओम शांति ओम' का वीडियो क्लिप शेयर किया है, शुक्रवार रात को शाहरुख ने अपने फेसबुक हैंडल पर इस सम्मान पर रिएक्शन देते हुए एकेडमी को थैंक्यू और कहा और ये भी कहा कि उन्हें सचमुच दुनिया का बादशाह होने का एहसास हो रहा है.

शाहरुख खान ने एकेडमी को कहा थैंक्यू

बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार ने लिखा, "ओम की स्पीच के जरिए पुरानी यादें ताजा करने के लिए द एकेडमी का थैंक्यू... अब मुझे सचमुच दुनिया का बादशाह होने का एहसास हो रहा है. हा हा."

बता दें कि हाल ही में एकेडमी ने अपने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान के 'ओम शांति ओम' फिल्म के एक स्पीच का वीडियो शेयर किया. कैप्शन में उन्होंने लिखा, "किस्मत के बारे में एक बात... वो चूकती नहीं. फिल्म: ओम शांति ओम (2007) निर्देशक: फराह खान, लेखक: फराह खान, मुश्ताक शेख और मयूर पुरी, कलाकार: शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल, श्रेयस तलपड़े और किरण खेर."

Thank u @TheAcademy for sending me down memory lane with Om’s speech… now I truly feel like the King of the world. Ha ha https://t.co/14QeUlPij9 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 17, 2026

‘ओम शांति ओम’ से दीपिका ने किया था बॉलीवुड में डेब्यू

नवंबर 2007 में रिलीज़ हुई ‘ओम शांति ओम’ से दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. यह एक जूनियर फिल्म कलाकार ( शाहरुख खान स्टारर किरदार) की कहानी है, जो एक फेमस एक्ट्रेस शांतिप्रिया (दीपिका द्वारा अभिनीत) को दिल दे बैठता है, लेकिन अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को बचाने की कोशिश में उसकी हत्या कर दी जाती है. हालांकि, वह हत्यारों को सजा देने के लिए पुनर्जन्म लेता है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी.

शाहरुख खान वर्क फ्रंट

इस बीच, शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर को आखिरी बार ‘जवान’ फिल्म में देखा गया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था. उन्होंने ये अवॉर्ड विक्रांत मैसी के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म 12वीं फेल में उनके दमदार अभिनय के लिए सराहा गया था. वहीं शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म अब ‘किंग’ है सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और अभय वर्मा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.