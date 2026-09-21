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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान ने किए लालबागचा राजा के दर्शन, पत्नी-बेटी संग लिया बप्पा का अशीर्वाद

शाहरुख खान ने किए लालबागचा राजा के दर्शन, पत्नी-बेटी संग लिया बप्पा का अशीर्वाद

शाहरुख खान ने लालबागचा राजा के दर्शन किए हैं. उनकी फोटोज और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें एक्टर को परिवार के साथ गणपति बप्पा के दरबार में दर्शन करते हुए देखा जा सकता है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 21 Sep 2026 10:23 PM (IST)
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गणेश उत्सव के बीच शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) लालबागचा राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे. इसके लिए उनकी तारीफ हो रही है. किंग खान को हर धर्म की इज्जत करने के लिए भी जाना जाता है. इसके लिए अक्सर लोग उनकी तारीफ करते नजर आ जाते हैं. ऐसे में अब गणेश उत्सव के बीच वो परिवार से साथ गणपति बप्पा के दर्शन के लिए लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे.

शाहरुख खान की सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोज भी सामने आए हैं, जिसमें एक्टर को पत्नी गौरी खान, सुहाना खान के साथ देखा जा सकता है. इस दौरान आर्यन खान नहीं दिखे और ना ही उनके छोटे बेटे अबराम नजर आए. समाचार एजेंसी ANI से शाहरुख का वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वो बप्पा आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं. साथ ही एक्टर ने गणेश जी के पैरों में फूल भी चढ़ाया और उन्होंने पत्नी के साथ बप्पा की आरती भी अटेंड की.

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इसके अलावा अगर शाहरुख खान और गौरी के लुक के बारे में बात की जाए तो इस दौरान गौरी को येलो कलर के सूट-सलवार में ट्रेडिशनल लुक में देखा गया. वहीं, किंग खान को नीले कलर के कुर्ते में देखा गया था. कपल का लुक कमाल लग रहा था. वहीं, सुहाना खान ने बॉटल ग्रीन कलर की ड्रेस कैरी की थी. वो भी ट्रेडिशनल नजर आईं. फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

घर में रखी है गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति के साथ कुरान

गौरतलब है कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत में गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी गई है. उनके इस बंगले की कीमत 300 करोड़ रुपये बताई जाती है और उनका घर किसी महल से कम नहीं है.  2005 में आई डॉक्यूमेंट्री 'द इनर एंड आउटर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान' में किंग के घर की इनसाइड तस्वीर दिखाई गई थी. इसमें दिखाया गया था कि उनके घर में गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी गई थी, जिसके साथ ही कुरान शरीफ भी रखी गई थी.

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शाहरुख खान का प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, अगर शाहरुख खान के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्टर ने साल 2023 में तीन फिल्में 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' में काम किया था और तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी. अब तीन साल बाद शाहरुख खान फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं, इसे क्रिसमस 2026 के मौके पर रिलीज किया जाएगा. इसमें उनके साथ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी लीड रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 21 Sep 2026 10:18 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान
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