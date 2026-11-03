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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान ने एड शिरीन को कहा थैंक्यू, सिंगर ने बताया कैसे मिला 'किंग' का गाना

शाहरुख खान ने एड शिरीन को कहा थैंक्यू, सिंगर ने बताया कैसे मिला 'किंग' का गाना

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का गाना 'तू मिल जाए' रिलीज हो चुका है. ये गाना शाहरुख खान के बर्थडे पर रिलीज हुआ. गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है. एड शिरीन ने गाने के लिए रैप किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 03 Nov 2026 10:14 PM (IST)
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शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म का पहला गाना रिलीज हो गया है. ये गाना अरिजीत सिंह और एड शिरीन ने गाया है. गाने को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब एड शिरीन ने पोस्ट कर बताया कि उन्हें ये गाना कैसे मिला.

एड शिरीन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'जब मैं पहली बार शाहरुख खान से मिला तो उन्होंने कहा कि वो अपनी अपकनिंग फिल्म में मेरा एक गाना रखेंगे और ये मेरा पहला बॉलीवुड सॉन्ग होगा. इन सालों में हमने एक-दूसरे को जाना और मुझे वो बहुत पसंद हैं. पिछली बार जब मैं इंडिया में था तो उनके घर गया था Sapphire म्यूजिक वीडियो में उनका कैमियो शॉट के लिए. उन्होंने मुझे सचिन जिगर से मिलवाया और मैंने 'तू मिल जाए' के लिए अपना वर्जन लिखा. मुझे अच्छा लगा कि अरिजीत ने मेरे साथ ये गाना गाया. मेरे सारे फेवरेट लोग इस एक प्रोजेक्ट में. किंग 24 दिसंबर को रिलीज होगी और तू मिल जाए गाना रिलीज हो गया है.'

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शाहरुख ने एड शिरीन को कहा थैंक्यू

 
 
 
 
 
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इस पोस्ट में एड शिरीन ने गाना गाते हुए वीडियो भी शेयर किया. एड शिरीन का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, 'ये गाना गाने के लिए मैं आपको जितना थैंक्यू कहूं उतना कम. खासतौर पर हिंदी लाइन्स. लव यू.'


शाहरुख खान ने एड शिरीन को कहा थैंक्यू, सिंगर ने बताया कैसे मिला 'किंग' का गाना

फिल्म की बात करें को इसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, सुहाना खान जैसे स्टार्स दिखेंगे. सुहाना खान का ये थिएट्रिकल डेब्यू है. वो पहली बार अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. वहीं फिल्म में दीपिका पादुकोण का कैमियो रोल हैं. गाने 'तू मिल जाए' में शाहरुख और दीपिका की जोड़ी देखने को मिल है. दोनों के रोमांटिक अंदाज को फैंस ने बहुत पसंद किया. गाने को भी बहुत सराहा जा रहा है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 03 Nov 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान
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