बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अपने फैंस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. उनके फैंस भी उनप खूब जान लुटाते हैं. शाहरुख खान के बच्चे भी अब बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं. सुहाना एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं और अब आर्यन ने भी अपना डेब्यू कर लिया है. आर्यन की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और इस सीरीज को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है. बेटे आर्यन को मिल रहे प्यार से शाहरुख बहुत खुश हैं. उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा किया है.

आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की खूब तारीफ हो रही है. इस सीरीज में बॉलीवुड पर तंज कसते हुए सच्चाई दिखाई गई है. इस सीरीज में कई बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को मिल रहे प्यार पर शाहरुख ने पोस्ट शेयर किया है.

शाहरुख ने फैंस को कहा शुक्रिया

शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस को आर्यन को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया कहा है. उन्होंने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए फोटो पर रिएक्ट किया है. उन्होंने लिखा- 'लव और चियर्स के लिए टीम का शुक्रिया. उम्मीद है आप लोगों ने शो पूरा देखा होगा... कम से कम कुछ बार तो. हा हा.'

Thank u team for the love and cheers. Hope you guys finished watching the show… at least a few times. Ha ha https://t.co/73UU8pWqQc — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 19, 2025

शो के लॉन्च इवेंट के दौरान, शाहरुख ने इसके बारे में और आर्यन के नजरिए के बारे में अपने शुरुआती विचार साझा किए थे. उन्होंने कहा- 'जब आर्यन ने मुझे बताया कि वह बॉलीवुड पर एक शो बनाने जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि यह थोड़ा पागलपन भरा होगा. शाहरुख खान ने आगे कहा,-मैंने सोचा, क्या ये मन्नत का सीसीटीवी फुटेज यूट्यूब पर शेयर करेंगे? सच कहूं तो, मुझे शो के लहजे को समझने में थोड़ा समय लगा. एक बार जब मैं समझ गया, तो मैं पूरी तरह से इसमें रम गया, और सच कहूं तो, मैं इससे बहुत खुश हूं.'

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो इसमें बॉबी देओल, लक्ष्य, राघव जुयाल, सहर बांबा अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये शो खूब पसंद आ रहा है.

ये भी पढ़ें: विक्की कौशल-कैटरीना कैफ जल्द अनाउंस करने वाले हैं प्रेगनेंसी? एक्ट्रेस की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर वायरल !