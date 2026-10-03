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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'देश को आप पर गर्व है...', शाहरुख खान ने की कैप्टन स्मित माछर की बहादुरी की तारीफ

'देश को आप पर गर्व है...', शाहरुख खान ने की कैप्टन स्मित माछर की बहादुरी की तारीफ

Shah Rukh Khan On Smit Machchhar: शाहरुख खान ने कैप्टन स्मित माछर की तारीफ की है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर उनकी बहादुरी की जमकर तारीफ की है और गर्व जताया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 03 Oct 2026 03:39 PM (IST)
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बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने कैप्टन स्मित माछर की तारीफ की है. हाल ही में इजराइल जाने वाली फ्लाइट पर हुए हमले के दौरान फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित माछर ने अपनी बहादुरी दिखाई थी, जिसका पूरा देश मुरीद हो गया. हर कोई सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ कर रहा है. इसी कड़ी में अब शाहरुख खान का नाम भी शामिल हो गया है.

शाहरुख खान ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके स्मित माछर की बहादुरी की तारीफ की है. उन्होंने पोस्ट के जरिए बताया कि देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है और जो उन्होंने हिम्मत दिखाई वो काबिल-ए-तारीफ है. ऐसे में चलिए बताते हैं किंग खान ने अपनी पोस्ट में क्या कुछ लिखा.

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शाहरुख खान ने एक्स पर स्मित के लिए क्या लिखा?

शाहरुख खान ने एक्स पर कैप्टन स्मित की तारीफ करते हुए लिखा, 'कैप्टन स्मित माछर, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आप मजबूती से डटे रहे. मुश्किल हालात का सामना करना और अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाना आसान नहीं होता. लेकिन अपने जहाज पर मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए ठीक यही किया और हमें दिखाया कि एक कैप्टन होने का क्या मतलब होता है.'

यह भी पढ़ें: 'आवारापन 2' की हिट के बाद इमरान हाशमी ने खरीदी नई चमचमाती मर्सिडीज कार, करोड़ों में है कीमत

किंग खान ने आगे लिखा, 'आपकी ये हिम्मत अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की एक सच्ची मिसाल है. आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं. देश को आप पर गर्व है.'

सलमान खान बोले- 'कमाल कर दिया पायलट जी'

इसके अलावा सलमान खान ने भी स्मित माछर की बहादुरी की तारीफ करते हुए पोस्ट शेयर की है. उन्होंने लिखा, 'कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आपको सैल्यूट करते हैं, आपके साथ उड़ान भरना खुशी की बात होगी... बहुत शानदार भाई. कैप्टन माछर.' इतना ही नहीं, कई उनके अलावा कई सेलेब्स ने भी स्मित माछर की बहादुरी की तारीफ की है.

कौन हैं स्मित माछर, कैसे बने हीरो?

वहीं, अगर स्मित माछर के बारे में बात की जाए तो वो पिछले कुछ दिनों में ही नेशनल हीरो बन चुके हैं. वो लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में को-पायलट के हमले से 174 फ्लाइट में सवार लोगों की जान बचाई. ये फ्लाइट दुबई से टेल अवीव जा रही थी. उन्होंने को-पायलट पर फ्लाइट को क्रैश करने और उन पर बार-बार चाकू से हमले का आरोप भी लगाया. स्मित एक कमर्शियल पायलट हैं. पूरा देश उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 03 Oct 2026 03:39 PM (IST)
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