शाहरुख खान भारत के सबसे अमीर एक्टर्स में शामिल हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के 'किंग खान' की दौलत के आगे सलमान खान, अक्षय कुमार और आमिर खान फेल हैं. पॉपुलर मार्केट एनालिस्ट JS खेपर जो 'जस्सी टेक' के नाम से भी पॉपुलर हैं उन्होंने हाल ही में दावा किया कि शाहरुख की नेट वर्थ इन सभी एक्टर्स की नेट वर्थ से चार गुना से भी ज्यादा है.

शाहरुख, सलमान और आमिर की नेट वर्थ में कितना अंतर?

दरअसल सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में जेएस खेपर ने कहा, "मैंने जो डेटा देखा है, उसके हिसाब से सलमान की नेट वर्थ लगभग 3 हजार करोड़ से 3 हजार 200 करोड़ रुपये के बीच है." उन्होंने आगे बताया कि आमिर की नेट वर्थ 1 हजार 900 से 2 हजार करोड़ रुपये के बीच है. जस्सी टेक के अनुसार, इन दोनों के बीच अक्षय कुमार आते हैं, जिनकी नेट वर्थ 2 हजार 700 करोड़ से 2 हजार 800 करोड़ रुपये के बीच है, हालांकि, उन्होंने सबसे बड़ा खुलासा तब किया जब उन्होंने शाहरुख की नेट वर्थ बताई.

सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट पर खेपर ने कहा, "वह किंग हैं! मुझे नहीं लगता कि उनकी नेट वर्थ 12 हजार करोड़ से 12 हजार 500 करोड़ रुपये से कम होगी. इसीलिए वह किंग हैं."





कहां से करते हैं शाहरुख खान कमाई?

एनालिस्ट ने आगे कहा, "वह सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि बिजनेस में भी बादशाह हैं. KKR को ही देख लीजिए! उन्होंने जहां भी इन्वेस्टमेंट किया है, वह जबरदस्त रहा है." बता दें कि शाहरुख खान की बेतहलाखा नेट वर्थ में उनकी इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम 'कोलकाता नाइट राइडर्स', बांद्रा बैंडस्टैंड पर समुद्र के सामने बना उनका आलीशान बंगला 'मन्नत', मुंबई के कार्टर रोड पर श्री अमृत सोसाइटी में समुद्र के सामने वाला 4 बीएचके अपार्टमेंट, लंदन और दुबई में प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन हाउस 'रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट', एक वीएफएक्स स्टूडियो और फिल्म प्रोजेक्ट्स व ब्रांड एंडोर्समेंट से मिलने वाली कमाई वगैरह शामिल हैं.

शाहरुख खान वर्क फ्रंट

शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की शूटिंग में बिजी है. इस फिल्म में वे पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. फिल्म के अन्य कलाकारों में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जयदीप अहलावत और अभय कुमार सहित कई स्टार्स शामिल हैं. इसे सिद्धार्थ आनंद ने निर्देशित किया है और ये इस साल दिसंबर में रिलीज होने की उम्मीद है.