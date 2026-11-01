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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान के 61वें बर्थडे से पहले जगमगाया 'मन्नत', बंगले पर दिखी बड़ी स्क्रीन, देखें वीडियो

शाहरुख खान के 61वें बर्थडे से पहले जगमगाया 'मन्नत', बंगले पर दिखी बड़ी स्क्रीन, देखें वीडियो

शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. इससे पहले उनके बंगले 'मन्नत' का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस के बीच 'किंग' के टीजर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Nov 2026 02:44 PM (IST)
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बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. हर साल की तरह इस बार भी उनके फैंस इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच शाहरुख के बंगले 'मन्नत' का एक वीडियो सामने आया है. जन्मदिन से पहले उनका घर जगमगाता नजर आ रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में 'मन्नत' के बाहरी हिस्से पर बड़ी स्क्रीन लगी दिखाई दे रही है. इसे देखकर फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि क्या किंग खान के जन्मदिन पर उन्हें कोई खास सरप्राइज मिलने वाला है?

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'मन्नत' की बड़ी स्क्रीन ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

शाहरुख खान का मुंबई के बांद्रा स्थित बंगला 'मन्नत' हमेशा से उनके फैंस के लिए खास रहा है. हालांकि, इन दिनों इस बंगले में काम चल रहा है. इसी वजह से शाहरुख और उनका परिवार फिलहाल पाली हिल स्थित अपने लग्जरी डुप्लेक्स अपार्टमेंट में रह रहा है.
 
ऐसे में इस साल शाहरुख के जन्मदिन पर फैंस उन्हें 'मन्नत' की बालकनी से हाथ हिलाते हुए नहीं देख पाएंगे. हर साल हजारों फैंस किंग खान की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा होने की उम्मीद कम है.

वहीं, सामने आए वीडियो में 'मन्नत' के बाहरी हिस्से पर बड़ी स्क्रीन जैसी व्यवस्था दिखाई दे रही है. ऐसे में चर्चा है कि 2 नवंबर को यहां शाहरुख की आने वाली फिल्म 'किंग' का टीजर दिखाया जा सकता है. हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

जन्मदिन के आसपास रिलीज हो सकता है 'किंग' का पहला गाना

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है. 'वैरायटी इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का पहला गाना शाहरुख के जन्मदिन के आसपास रिलीज हो सकता है. बताया जा रहा है कि इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है. माना जा रहा है कि इसके जरिए दर्शकों को फिल्म की पहली झलक देखने को मिल सकती है. वहीं, फिल्म का ट्रेलर बाद में रिलीज होने की उम्मीद है.

'किंग' में नजर आएंगे ये कलाकार

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही 'किंग' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. 'डंकी' के बाद ये बड़े पर्दे पर शाहरुख खान की वापसी होगी. फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, अरशद वारसी, रानी मुखर्जी और राघव जुयाल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 01 Nov 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान #king
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