बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. हर साल की तरह इस बार भी उनके फैंस इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच शाहरुख के बंगले 'मन्नत' का एक वीडियो सामने आया है. जन्मदिन से पहले उनका घर जगमगाता नजर आ रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में 'मन्नत' के बाहरी हिस्से पर बड़ी स्क्रीन लगी दिखाई दे रही है. इसे देखकर फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि क्या किंग खान के जन्मदिन पर उन्हें कोई खास सरप्राइज मिलने वाला है?

'मन्नत' की बड़ी स्क्रीन ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

शाहरुख खान का मुंबई के बांद्रा स्थित बंगला 'मन्नत' हमेशा से उनके फैंस के लिए खास रहा है. हालांकि, इन दिनों इस बंगले में काम चल रहा है. इसी वजह से शाहरुख और उनका परिवार फिलहाल पाली हिल स्थित अपने लग्जरी डुप्लेक्स अपार्टमेंट में रह रहा है.



ऐसे में इस साल शाहरुख के जन्मदिन पर फैंस उन्हें 'मन्नत' की बालकनी से हाथ हिलाते हुए नहीं देख पाएंगे. हर साल हजारों फैंस किंग खान की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा होने की उम्मीद कम है.

SRKians, this is MASSIVE! Mannat has transformed into a fortress, with the latest KING content set to light up the gigantic screen! This is nothing short of spectacular! 🔥👑❤️ #ShahRukhKhan #KING #SRK https://t.co/d9fzFZ6xZJ — Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) October 31, 2026

वहीं, सामने आए वीडियो में 'मन्नत' के बाहरी हिस्से पर बड़ी स्क्रीन जैसी व्यवस्था दिखाई दे रही है. ऐसे में चर्चा है कि 2 नवंबर को यहां शाहरुख की आने वाली फिल्म 'किंग' का टीजर दिखाया जा सकता है. हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

जन्मदिन के आसपास रिलीज हो सकता है 'किंग' का पहला गाना

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है. 'वैरायटी इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का पहला गाना शाहरुख के जन्मदिन के आसपास रिलीज हो सकता है. बताया जा रहा है कि इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है. माना जा रहा है कि इसके जरिए दर्शकों को फिल्म की पहली झलक देखने को मिल सकती है. वहीं, फिल्म का ट्रेलर बाद में रिलीज होने की उम्मीद है.

The KING fever continues to roar in Delhi! 👑🔥 Another spectacular Shah Rukh Khan cutout spotted at INOX, Janakpuri, as the capital joins the nationwide KING takeover! ❤️‍🔥 #ShahRukhKhan #KING https://t.co/WX1caPgNnF — Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) November 1, 2026

'किंग' में नजर आएंगे ये कलाकार

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही 'किंग' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. 'डंकी' के बाद ये बड़े पर्दे पर शाहरुख खान की वापसी होगी. फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, अरशद वारसी, रानी मुखर्जी और राघव जुयाल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.