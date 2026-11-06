सुहाना के लिप-सिंक पर शाहरुख ने ली चुटकी, 'किंग' के गाने 'तू मिल जाए' को लेकर किया मजेदार कमेंट

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का गाना 'तू मिल जाए' म्यूजिक लवर्स के बीच खूब पसंद किया जा रहा है. ऐसे में अब खुद किंग खान भी इस गाने को लेकर हो रही चर्चा का हिस्सा बन गए हैं. उन्होंने अपने खास और मजेदार अंदाज में इस पर प्रतिक्रिया दी है.

दरअसल, सुहाना खान ने हाल ही में एक इवेंट के लिए तैयार होते हुए बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया. इसमें वह फिल्म के लेटेस्ट ट्रैक 'तू मिल जाए' को आसानी से गुनगुनाती नजर आ रही हैं. सुहाना के इस वीडियो पर शाहरुख खान ने भी मजेदार अंदाज में कमेंट किया.

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लिरिक्स को खूबसूरती से गाने के काबिलियत पर कमेंट करते है शाहरुख खान ने लिखा है, 'तुम्हें लिरिक्स कैसे याद हैं. मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि एड बहुत तेज़ गाते हैं '. उनका यह मजेदार कमेंट फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

सुहाना के इस वीडियो और शाहरुख खान के मजेदार कमेंट ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच लिया है.

गाना 'तू मिल जाए' में शाहरुख खान की स्क्रीन प्रेजेंस बेहद शानदार है, जो दर्शकों का दिल जीत रही है. फिल्म से सामने आए इस गाने ने म्यूजिक लवर्स के बीच खास एक्साइटमेंट पैदा कर दी है. इन सब के बीच, शाहरुख के इस मजेदार कमेंट ने गाने को लेकर फैंस के उत्साह को और बढ़ा दिया है. गाने का म्यूजिक और इसका रोमांटिक अंदाज भी दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है.'

यह गाना लोगों को खूब पसंद आ रहा है और फिल्म के लिए उनकी बेसब्री भी बढ़ती जा रही है. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.