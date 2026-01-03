रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड की प्लानिंग मीटिंग्स में भी भूचाल ला दिया है. इसकी तुफानी कमाई देखकर बड़े डायरेक्टर्स, मेकर्स और सुपरस्टार्स अब अपनी-अपनी फिल्मों की रिलीज डेट बदलने पर मजबूर होते दिख रहे हैं. इस ट्रेंड में शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ और संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ भी शामिल हो चुकी है.

‘धुरंधर’ का अभी एक ही पार्ट रिलीज हुआ है. इसका दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को आने वाला है. ऐसे में बाकी बड़े प्रोड्यूसर्स और सुपरस्टार्स भी अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने लगे हैं. अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन फिल्मों को दो पार्ट्स में रिलीज करने की योजना चल रही है, ताकि कहानी का असर और बॉक्स ऑफिस धमाका, दोनों बढ़ाया जा सके.ऐसा करने से फिल्मों का सीधा टकराव भी टाला जा सकता है.

इस वजह से लेंगे रिस्क

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर’ की जबरदस्त सफलता को देखते हुए अब शाहरुख खान की ‘किंग’ और संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ को भी दो पार्ट्स में रिलीज करने का प्लान चल रहा है. वजह साफ है सीधा टकराव टालना और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यूज को भी सुरक्षित रखना.

होगा छह महीने का गैप

सिर्फ यही नहीं, इन फिल्मों का बड़ा बजट और भव्य सेट्स भी मेकर्स को मजबूर कर रहे हैं कि कहानी को दो हिस्सों में बांटें.. प्लान यह है कि दोनों पार्ट्स के बीच करीब छह महीने का गैप रखा जाए. इससे दर्शकों का उत्साह बना रहेगा और कमाई भी दोगुनी हो सकती है.

इन शर्तों पर फाइनल होगा प्लान

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला तभी लिया जाएगा जब फिल्म में इतना कंटेंट हो कि कहानी को दो हिस्सों में सही तरीके से बांटा जा सके. फिलहाल ‘किंग’ और ‘लव एंड वॉर’ दोनों की शूटिंग जोरों पर चल रही है. एडिटिंग के दौरान ही तय होगा कि फिल्म एक पार्ट में आएगी या दो में.

दो पार्ट में रिलीज क्यों फायदेमंद?

फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज करने से सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स से ज्यादा कमाई होती है. साथ ही, मेकर्स को कहानी को खुलकर दिखाने की पूरी आजादी मिलती है. यही कारण है कि ‘धुरंधर’ की सफलता ने पूरी इंडस्ट्री को इस फॉर्मूले पर सोचने पर मजबूर कर दिया है.





कब आएंगी ‘लव एंड वॉर’ और ‘किंग’?

संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ पहले दिसंबर 2025 में आने वाली थी. हालांकि अब इसके अगस्त या सितंबर 2026 में रिलीज होने की चर्चा है. इस फिल्म में विक्की कौशल, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर लीड रोल में हैं. वहीं शाहरुख खान की ‘किंग’ इसी साल में रिलीज होने वाली है. इसका अभी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुआ है. इस फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, जयदीप अहलावत और कई बड़े कलाकार नजर आएंगे.