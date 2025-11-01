‘ओम शांति ओम’ और ‘मैं हूं ना’ को मिला ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल में बढ़ाए गए एक्स्ट्रा शो!
Shah Rukh Khan Film Festival: शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल में एक्टर की कई बड़ी फिल्मों को फिर से थिएटर में रिलीज किया गया. इनमें ‘ओम शांति ओम’ और ‘मैं हूं ना’ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है.
नेशनल अवॉर्ड विजेता और देश के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान आज भी करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं. तीन दशकों से ज्यादा फैली उनकी फिल्मी सफर का जश्न इस वक्त शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है, जो कल से शुरू हुआ और जिसने पूरे देश में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है.
थिएटर में फिर रिलीज हुई शाहरुख की फिल्में
इस फेस्टिवल में शाहरुख खान की कुछ सबसे मशहूर और पसंदीदा फिल्मों को देशभर के सिनेमाघरों में दिखाया जा रहा है. यह आयोजन उनके शानदार फिल्मी सफर का एक बड़ा जश्न बन गया है. इनमें ‘ओम शांति ओम’ और ‘मैं हूं ना’ जैसी फिल्में शामिल हैं, जिन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. दर्शकों की भारी मांग के चलते कई मेट्रो शहरों में एक्स्ट्रा शोज़ जोड़े गए हैं, और दोनों फिल्में लगभग हर जगह हाउसफुल होने के कगार पर हैं.
TERRIFIC RESPONSE TO #OmShantiOm and #MainHoonNa re-releases. #PVRINOX might add EXTRA SHOWS due to HEAVY DEMAND in Metros. pic.twitter.com/NwDOHqAO2b— Aavishkar (@aavishhkar) October 31, 2025
“छैंया छैंया” गाने पर झूमे लोग
फैन्स सिनेमाघरों के अंदर डांस करते, तालियां बजाते और जश्न मनाते नज़र आ रहे हैं. ये सब दिखाता है कि आज भी शाहरुख खान के लिए लोगों का प्यार और दीवानगी कम नहीं हुई है. शाहरुख खान की ओम शांति ओम ने दर्शकों के दिलों में फिर से पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं, लोग ‘दिल से’ फिल्म को खूब एंजॉय कर रहे हैं और आज भी “छैंया छैंया” गाने पर झूमते नज़र आ रहे हैं.
Just watched the re-release of #OmShantiOm and it's a HOUSEFULL SHOW 🔥🔥 Still the film's nostalgic charm ✨🔥@iamsrk @RedChilliesEnt— Shani (@JrYadav1409) October 31, 2025
Thank You So Much @kundanAbde2021 Bhaiya Saath le jaane ke liye ❤️🤗#OmShantiOm #ShahRukhKhan #HousefullShow #FarahKhan #SRK pic.twitter.com/hMzcVfdeey
31 अक्टूबर से शुरू हुआ शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल
शाहरुख खान की रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट ने हाल ही में आर्यन खान द्वारा डायरेक्टेड बैड्*स ऑफ बॉलीवुड पेश की थी, जो बड़ी हिट साबित हुई. इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 31 अक्टूबर से हुई है. यह दर्शकों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो ‘कभी हां कभी ना’ से लेकर ‘जवान’ तक उनकी शानदार फिल्मों को दोबारा बड़े पर्दे पर देख सकें, एक ऐसा सफर जो एसआरके के अलग-अलग दौरों को याद दिलाता है और जिसे दर्शक आज भी उतने ही प्यार से सेलिब्रेट कर रहे हैं.
Blockbuster response— shalin (@Bawrasrkian) October 31, 2025
Dil se in Ahmedabad
KING CARNAGE ON SRKDAY pic.twitter.com/x4qTmHo4n7
ये भी पढ़ें -
आयुष्मान खुराना की शादी को पूरे हुए 17 साल, वाइफ ताहिरा ने शेयर की रोमांटिक तस्वीरें
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL