हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडViral Video: 'पति से ज्यादा आपको प्यार करती हूं...', शादीशुदा फैन की बात सुन शाहरुख खान बोले- ये सब अकेले में बताना चाहिए

Viral Video: 'पति से ज्यादा आपको प्यार करती हूं...', शादीशुदा फैन की बात सुन शाहरुख खान बोले- ये सब अकेले में बताना चाहिए

Viral Video: शाहरुख खान हाल ही में मेंगलुरु में एक इवेंट में शरीक हुए. इस दौरान एक शादीशुदा फीमेल फैन ने सबके सामने उनसे अपने प्यार का इजहार कर दिया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 27 Jun 2026 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के फैंस दुनियाभर में फैले हुए हैं. खासकर फीमेल फैंस के सिर उनकी दीवानगी इस कदर चढ़कर बोलती है कि वो खुलेआम अपने प्यार का इजहार करने से भी नहीं हिचकिचातीं. हाल ही में एक इवेंट में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब एक शादीशुदा महिला फैन ने सबके सामने शाहरुख से अपने दिल की बात कह दी. इसके जवाब में किंग खान ने अपनी हाजिरजवाबी से महफिल लूट ली.

फीमेल फैन ने किया अपने प्यार का इजहार
दरअसल, शाहरुख खान हाल ही में मेंगलुरु में एक इवेंट में शरीक हुए. इस दौरान एक शादीशुदा फीमेल फैन ने सबके सामने उनसे अपने प्यार का इजहार कर दिया. फैन की बात सुनकर किंग खान ने अपनी हाजिरजवाबी से ऐसा मजेदार जवाब दिया कि पूरा हॉल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा. इसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें:-Carry On Jatta 4 BO Collection Day 1: 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने मचाई धूम, गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म ने तोड़ा अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन

शाहरुख खान ने दिया ये मजेदार जवाब
दरअसल, इवेंट के दौरान एक फीमेल फैन ने शाहरुख खान से कहा कि वो अपने पति से भी ज्यादा उनसे प्यार करती हैं. यह सुनते ही किंग खान ने अपनी हाजिरजवाबी दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, 'ये सब अकेले में बताना चाहिए ना. मैं जानता हूं कि ये कहने-सुनने की बात है और मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं. मुझे यकीन है कि आपके पति भी समझते होंगे. मैं आप सभी से प्यार करता हूं. मैं आपके पति से प्यार करता हूं. मैं आपके परिवार से प्यार करता हूं. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.' शाहरुख खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

ये है शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. सिद्धार्थ आनंद फिल्म के डायरेक्टर हैं. इसमें किंग खान के अलावा दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और रानी मुखर्जी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. ये फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 1: 'वेलकम टू द जंगल' का कहर, पहले दिन 'कॉकटेल 2' से 'भूत बंगला' तक 29 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे, बना दिया ये रिकॉर्ड

और पढ़ें
Published at : 27 Jun 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
शाहरुख खान VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Viral Video: 'पति से ज्यादा आपको प्यार करती हूं...', शादीशुदा फैन की बात सुन शाहरुख खान बोले- ये सब अकेले में बताना चाहिए
'पति से ज्यादा आपको प्यार करती हूं...', शादीशुदा फैन की बात सुन शाहरुख खान बोले- ये सब अकेले में बताना चाहिए
बॉलीवुड
Saturday BO Collection Live Updates: 'वेलकम टू द जंगल' मचा रही भौकाल, 'कॉकटेल 2' का जोश भी है हाई, जानें- 11 बजे तक का कलेक्शन
'वेलकम टू द जंगल' का भौकाल, 'कॉकटेल 2' का जोश भी हाई, जानें- 11 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
बैन करने वाले आप कौन होते हैं? रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरे सुनील शेट्टी, कहा- इस लड़के ने इंडस्ट्री को...'
बैन करने वाले आप कौन होते हैं? रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरे सुनील शेट्टी
बॉलीवुड
Galaxy Apartment: गैलेक्सी अपार्टमेंट में कौन रहता है? जानिए कितने सालों से यहां टिका है सलमान खान का पूरा परिवार
गैलेक्सी अपार्टमेंट में कौन रहता है? जानिए कितने सालों से यहां टिका है सलमान का पूरा परिवार
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
बिहार
बिहार: आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, समर्थकों के दावों ने बढ़ाया सियासी पारा
बिहार: आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, समर्थकों के दावों ने बढ़ाया सियासी पारा
विश्व
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की Dhurandhar 2 ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, पहाड़ जैसा कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'धुरंधर 2' ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन
क्रिकेट
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर टूटा? तेहरान में US का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट, होर्मुज में हमले का लिया बदला
सीजफायर टूटा? ईरान में अमेरिका का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
ट्रेंडिंग
Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
ABP NEWS
देखिए कैसे हाईवे पर तेज़ रफ़्तार ट्रक मौत का ज़रिया बन गया।
देखिए कैसे हाईवे पर तेज़ रफ़्तार ट्रक मौत का ज़रिया बन गया।
ABP NEWS
उड़ान भरने से पहले ही यात्रा एक मुश्किल अनुभव बन जाती है।
उड़ान भरने से पहले ही यात्रा एक मुश्किल अनुभव बन जाती है।
ABP NEWS
जुलूस के बीच अचानक आग लग गई, अफ़रा-तफ़री मच गई।
जुलूस के बीच अचानक आग लग गई, अफ़रा-तफ़री मच गई।
ABP NEWS
एक पल की चूक, 6 मौतें।
एक पल की चूक, 6 मौतें।
ABP NEWS
ई-रिक्शा स्टंट का ज़रिया बना, वीडियो वायरल हुआ।
ई-रिक्शा स्टंट का ज़रिया बना, वीडियो वायरल हुआ।
Embed widget