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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख-दीपिका की 'किंग' पर विवाद, 'तू मिल जाए गाने' में भगवा रंग के कपड़े पहनने पर भड़के साधु-संत

शाहरुख-दीपिका की 'किंग' पर विवाद, 'तू मिल जाए गाने' में भगवा रंग के कपड़े पहनने पर भड़के साधु-संत

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक बार फिर से भगवा रंग को लेकर विवादों में आ गए हैं. किंग फिल्म के गाने 'तू मिल जाए' में दीपिका के भगवा ड्रेस पहनने पर साधु-संतों ने नाराजगी जाहिर की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Nov 2026 06:00 PM (IST)
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शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'किंग' को लेकर विवाद शुरू हो गया है. अगले महीने रिलीज होने जा रही फिल्म के हालिया रिलीज गाने 'तू मिल जाए' में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग के कपड़े पहनने को लेकर साधु-संतों ने नाराजगी जाहिर की. साधु-संतों ने भड़कते हुए कहा कि भगवा और सनातन का अपमान किया जा रहा है. जबकि मस्जिद और इस्लाम को फिल्मों में अच्छे से पेश किया जाता है.

'पठान' के बाद दीपिका ने किंग में भी पहने भगवा कपड़े

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शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पहले भी भगवा रंग को लेकर विवादों में आ चुके हैं. दोनों की 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पठान' में दीपिका भगवा रंग की बिकिनी में नजर आई थीं. इसे लेकर भी जमकर बवाल मचा था. जबकि अब एक्ट्रेस एक बार फिर से शाहरुख की फिल्म में भगवा रंग की ड्रेस में दिखाई दीं. इस बार फिर से विवाद शुरू हो गया.

बीजेपी विधायक के बाद साधु-संतों ने भी निकाली भड़ास

'तू मिल जाए' गाने में शाहरुख खान के साथ डांस करते हुए दीपिका को भगवा ड्रेस में देखा गया. इसके बाद दिल्ली के बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने कहा कि ये सनातन का अपमान है. वहीं अब साधु-संतों ने भी नाराजगी जाहिर की. 

 
 
 
 
 
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समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए महंत सीताराम दास महाराज ने कहा, 'शाहरुख खान की किंग फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भगवा कपड़े पहनकर डिस्को डांस करेंगी जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. आपको ये हरकत करनी है तो हरे कपड़े पहनकर करो. भगवा शौर्य, ज्ञान, बलिदान, त्याग, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है. भगवा को बदनाम करने की साजिश चल रही है. इसके लिए आवाज उठाने वाले भाजपा विधायक को मैं साधुवाद देता हूं.'

महामंडलेश्वर विष्णु दास महाजाज ने कहा, 'फिल्म के जो एक्टर होते हैं उनसे मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं कि मस्जिद और इस्लाम के लिए तो बहुत अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन सनातन की बात आती है तो कभी भगवा का अपमान तो कभी सनातन का अपमान. पठान फिल्म में भी भगवा कपड़े पहनकर अश्लीलता दिखाई गई थी. ये बहुत दुखद है. हमेशा सनातन की आस्था को चोट पहुंचाते हैं.'

जगद्गुरु परमहंस आचार्य बोले- ये बेहद आपत्तिजनक है

जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने कहा, 'ये बेहद आपत्तिजनक है. भगवा भारतीय संस्कृति का रंग है, भगवा का अपमान मतलब भारतीय संस्कृति का अपमान है. फिल्म में जो भगवा कपड़े में अश्लील डांस है उसे कट किया जाए. अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बर्दश्त नहीं किया जाएगा. नहीं तो कार्रवाई की जाएगी.'

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 06 Nov 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukon
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