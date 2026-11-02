हिंदी सिनेमा जगत में शाहरुख खान आज केवल नाम नहीं बल्कि ब्रांड बन चुके हैं. आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. फिल्म इंडस्ट्री में फैंस उन्हें प्यार से किंग ऑफ रोमांस, बादशाह और किंग खान जैसे नामों से बुलाते हैं. लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था. उन्होंने अपनी लाइफ में काफी मुश्किल दौर देखे हैं. एक समय था जब उन्हें काम के लिए दर-दर की ठोकरें तक खानी पड़ी थी. कभी 50 रुपये कमाने वाले एक्टर आज देश के सबसे अमीर एक्टर हैं.

दरअसल, शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. वो 61 साल के हो गए हैं. इस उम्र में भी एक्टर की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है. उनकी फिल्मों का लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है. मन्नत के बाहर भी उनका दीदार करने के लिए लोग घंटों इतंजार करते हैं. इस प्यार को कमाने के लिए किंग खान को कइयों साल लगे. मुश्किल दौर देखा, बचपन में गरीबी देखी लेकिन हार कभी नहीं मानी और आज देश के चहेते अभिनेताओं में नंबर 1 पर गिने जाते हैं. चलिए बताते हैं उनके फर्श से अर्श की कहानी और स्ट्रगल दौर के बारे में...

कभी दाल में एक्स्ट्रा पानी डालकर खाया

2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख खान एक बार अनुपम खेर के चैट शो में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अपने स्ट्रगल से लेकर पर्सनल लाइफ और फिल्मों तक के बारे में बात की थी. अभिनेता ने कई खुलासे भी किए थे. इसी बीच एक्टर ने अपने बचपन के दिनों को भी याद किया था और बताया था कि वो जहां से आए हैं वहां पर घर में दाल में एक्स्ट्रा पानी डाला जाता था ताकि ये 4 लोगों को मिल सके.

काम के लिए दर-दर भटके शाहरुख खान

शाहरुख खान ने एक दूसरे इंटरव्यू में स्ट्रगल को लेकर भी बात की और उन्होंने बताया था कि उन्हें लुक की वजह से शुरुआत में रिजेक्शन तक झेलने पड़े थे. शाहरुख ने बताया था कि उन्हें एक्टिंग का शौक था. जब वो फिल्मों में काम मांगने के लिए जाते थे तो उन्हें कहा जाता था कि उनकी हाइट छोटी है, उनकी नाम खराब है. यहां तक कि तेज आवाज और सावंला रंग बताकर भी एक्टर को रिजेक्ट किया गया. उनके अंदर हर कोई कुछ ना कुछ कमी निकाल देते थे. हालांकि, किंग खान ने कभी हार नहीं मानी और एक्टिंग का ही फैसला किया.

50 रुपये थी शाहरुख खान की पहली सैलरी

इसके अलावा शाहरुख खान ने अपने सैलरी के बारे में भी बात की थी. उन्होंने एक टीवी डांस शो में बताया था कि वो एक बार ताजमहल गए थे जब उन्हें पहली बार सैलरी 50 रुपये मिले थे. वो एक शो में अशर थे, जो सिनेमाघरों में लाइट दिखाकर लोगों को उनकी सीट बताते हैं. इसके लिए अभिनेता को 50 रुपये बतौर सैलरी मिली थी. वो इस 50 रुपये से ताजमहल देखना चाहते थे. इस दौरान उनके सारे पैसे टिकट में ही चले गए थे. इसकी वजह से उन्हें लस्सी भी पीनी पड़ी थी, जिसमें एक मक्खी भी पड़ी हुई थी. इसके बाद उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी.

10 हजार करोड़ के मालिक हैं शाहरुख खान

शाहरुख खान ने भले ही बचपन में मुश्किल दौर देखे हैं. हुरुन ने एक ग्लोबल रिच लिस्ट इस साल 2026 में जारी की थी. इसके अनुसार, किंग खान की दौलत का अनुमान 10,800 करोड़ रुपये लगाया गया था. ये उनके फैंस के लिए बड़ी गुड न्यूज थी. वो देश के नंबर 1 सबसे अमीर एक्टर बने. वो लगातार दूसरे साल सबसे अमीर अभिनेता बने हैं. एक्टर फिल्मों के अलावा अपने प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स समेत अन्य बिजनेस से भी मोटी कमाई करते हैं.

शाहरुख खान का प्रोफेशनल फ्रंट



बहरहाल, अगर शाहरुख खान के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो जल्द ही फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं. इसके जरिए एक्टर दीपिका पादुकोण के साथ एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. इसे क्रिसमस 2026 के मौके पर रिलीज किया जाएगा. इसे 24 दिसंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज किया जाएगा, जिसकी रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.