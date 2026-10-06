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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड15 साल बाद फिर साथ दिखेंगे शाहरुख खान और करीना कपूर, 'किंग' में हुई बेबो की एंट्री

15 साल बाद फिर साथ दिखेंगे शाहरुख खान और करीना कपूर, 'किंग' में हुई बेबो की एंट्री

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को लेकर लगातार नई-नई खबरें सामने आ रही हैं. अब खबर है कि करीना कपूर खान की भी फिल्म 'किंग' में एंट्री हो गई है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 06 Oct 2026 03:16 PM (IST)
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बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म 'किंग' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है. दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आए दिन फिल्म से जुड़ी नई-नई अपडेट सामने आती रहती हैं, जो फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा देती हैं. अब 'किंग' को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे जानकर शाहरुख के फैंस खुशी से झूम उठेंगे.

'किंग' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान की शाहरुख खान की इस फिल्म में एंट्री हो गई है. दोनों करीब 15 साल बाद एक बार फिर स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. इससे पहले शाहरुख और करीना फिल्म 'रा वन' में साथ काम कर चुके हैं. ऐसे में दोनों की जोड़ी को एक बार फिर पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

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'डैडी कूल' गाने में दिखेगी करीना-शाहरुख की जोड़ी

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, करीना कपूर फिल्म 'किंग' में स्पेशल अपीयरेंस करती नजर आएंगी. वो शाहरुख खान के साथ फिल्म के खास गाने 'डैडी कूल' में दिखाई देंगी. इस गाने को सचिन-जिगर की जोड़ी कंपोज कर रही है. बताया जा रहा है कि गाने की शूटिंग इसी महीने के आखिर में साउथ अफ्रीका में होगी. मेकर्स इसे बड़े लेवल पर शूट करने की तैयारी में हैं और इसके लिए करीब पांच दिनों का शूटिंग शेड्यूल रखा गया है. 

15 साल बाद फिर साथ दिखेंगे शाहरुख खान और करीना कपूर, 'किंग' में हुई बेबो की एंट्री

गाने में दिखेगा इंटरनेशनल तड़का

'डैडी कूल' गाना सिर्फ शाहरुख खान और करीना कपूर की वजह से ही खास नहीं होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गाने में एक भारतीय और एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी नजर आएगा. 

15 साल बाद फिर साथ दिखेंगे शाहरुख खान और करीना कपूर, 'किंग' में हुई बेबो की एंट्री

हालांकि, अभी तक सिंगर के नाम का खुलासा नहीं किया गया है. मेकर्स फिलहाल इस नाम को सीक्रेट रखना चाहते हैं. ऐसे में फैंस के बीच इस बात को लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है कि आखिर 'डैडी कूल' गाने को अपनी आवाज कौन देगा. 

15 साल बाद फिर साथ दिखेंगे शाहरुख खान और करीना कपूर, 'किंग' में हुई बेबो की एंट्री

बिल्कुल नए अंदाज में नजर आएंगे शाहरुख-करीना

'किंग' में शाहरुख खान और करीना कपूर एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों को ऐसे लुक और अवतार में दिखाया जाएगा, जिसमें फैंस ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है. मेकर्स 'किंग' को लेकर लगातार फैंस के बीच एक्साइटमेंट बनाए हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म से जुड़ा एक नया एसेट शाहरुख खान के जन्मदिन यानी 2 नवंबर के आसपास रिलीज किया जा सकता है. हालांकि, अभी मेकर्स की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है. 

कब रिलीज होगी 'किंग'?

शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, अभय वर्मा और राघव जुयाल जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. सिद्धार्थ आनंद फिल्म के डायरेक्टर हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 06 Oct 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan शाहरुख खान #king
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