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फैंस को दिए फ्लाइंग किस, वेव भी किया, बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद शाहरुख खान की पहली झलक आई सामने

Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान ने बीती रात फैमिली संग अपने बर्थडे का जश्न एक होटल में मनाया. वहीं एक्टर ने होटल से बाहर निकलते हुए फैंस को ग्रीट कर उनका दिन बना दिया.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 02 Nov 2026 10:31 AM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान आज, 2 नवंबर को अपना 61वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनके फैंस उनकी एक झलक पाने की उम्मीद में उनके घर 'मन्नत' के बाहर इकट्ठा हो गए हैं. हालांकि सुपरस्टार ने परिवार के साथ देर रात जन्मदिन मनाया. वहीं एक फैन ने एक्टर का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे अपने फैंस को ग्रीट करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि शाहरुख ने ताज होटल में अपनी फैमिली और दोस्तों संग देर रात बर्थडे सेलिब्रेट किया. 

बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद शाहरुख की दिखी पहली झलक
शाहरुख खान के फैन पेज द्वारा 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पार्टी के बाद शाहरुख दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में शाहरुख अपनी कार में बैठते हुए नजक आ रहे हैं। हालांकि, कार में बैठने से पहले उन्होंने फैंस की तरफ हाथ हिलाया और उन्हें 'फ्लाइंग किस' दी. इस दौरान एक्टर कैज़ुअल कपड़ों में थे और उन्होंने सिर पर बीनी (कैप) पहनी हुई थी. वहीं शाहरुख की झलक भर ने फैंस को खुश कर दिया है. 

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शाहरुख ने फैंस को किया थैंक्यू
इसके अलावा, शाहरुख के घर 'मन्नत' पर भी उनके जन्मदिन के मौके पर फैंस के लिए एक मैसेज दिखाई दिया. मन्नत के बाहर लगे एक बोर्ड पर शाहरुख का हाथ से लिखा एक नोट था, जिसमें लिखा था: "आप सभी की शुभकामनाओं और प्यार के लिए थैंक्यू. मैं भी आप सभी को ढेर सारा प्यार भेजता हूं." शाहरुख ने इस नोट के आखिर में लिखा, 'ढेर सारा प्यार और एक बड़ा सा हग.'

 

किंग का सॉन्ग रिलीज कर फैंस को दिया तोहफा
अपने जन्मदिन के मौके पर, शाहरुख ने फैंस को अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' का एक गाना दिखाया. अरिजीत सिंह, एड शीरन और मधुबंती द्वारा गाए गए इस गाने, 'तू मिल जाए' में शाहरुख और दीपिका पादुकोण को रोमांस करते हुए देखा जा सकता है. साथ ही, इस गाने में फिल्म के दमदार और इंटेंस एक्शन की एक झलक भी देखने को मिली. 

शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग' के बारे में
सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही 'किंग' के साथ, शाहरुख खान तीन साल के ब्रेक के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. अभिनेता को आखिरी बार राजकुमार हिरानी की 2023 की फिल्म 'डंकी' में देखा गया था. वहीं अपकमिंग फिल्म 'पठान' के बाद सिद्धार्थ के साथ उनका दूसरा प्रोजेक्ट है. बता दें कि 'पठान' ने दुनिया भर में 1,050 करोड़ रुपये की कमाई की थी. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
शाहरुख खान
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