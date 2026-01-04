शाहरुख के लिए 3 घंटे, कृति के लिए 4 घंटे, मुंबई एयरपोर्ट पर फैन करता रहा इंतजार, वायरल वीडियो
Shah Rukh Khan-kriti sanon: शाहरुख खान और कृति सेनन को बीती रात एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, इसी दौरान अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां उनका एक फैन उनके मिलने के लिए घंटों इंतजार कर रहा था.
सोशल मीडिया पर एक प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में एक छोटा बच्चा एक्ट्रेस कृति सेनन से कहता है कि वह मुंबई एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए चार घंटे तक इंतजार करता रहा. वीडियो में कृति अपनी कार में बैठी नजर आती हैं. बच्चे की बात सुनकर वह मुस्कुराती हैं और उसके साथ थोड़ी देर बातचीत करती हैं. कृति बच्चे के साथ फोटो भी खिंचवाती हैं. इसके बाद जब बच्चा अपने पिता के साथ भी फोटो लेने की बात करता है, तो कृति प्यार से माफी मांगती हैं और अपनी कार का दरवाजा बंद कर आगे बढ़ जाती हैं. उनका ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
वीडियो हुआ वायरल
इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मजेदार चर्चाएं शुरू हो गईं. कई यूजर्स ने इसकी तुलना हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर हुए एक और वाकये से की. दरअसल, कुछ समय पहले शाहरुख खान भी अपने परिवार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए थे. उस दौरान भी एक फैन उनके लिए तीन घंटे तक इंतज़ार करने की बात कह रहा था. हालांकि उस वीडियो में फैन की सिर्फ आवाज सुनाई दी थी. अब नेटिजन्स मजाक में यह कयास लगा रहे हैं कि कहीं कृति सेनन और शाहरुख खान दोनों के लिए घंटों इंतजार करने वाला यह वही छोटा फैन तो नहीं. यह अंदाजा सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसा रहा है.
यूजर्स के रिएक्शन
इस वायरल वीडियो पर फैंस जमकर रिेएक्ट कर रहे हैं, यूजर ने मजाक में लिखा, 'इसी ने SRK को भी आवाज लगाई थी कि 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूं.' वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'SRK के लिए 3 घंटे कृति के लिए 4 घंटे.' एक और यूजर ने सवाल उठाया, 'ये तो वही है जो शाहरुख को अंकल बोल रहा था! कहीं पपाराज़ी का ही बच्चा तो नहीं?'
नए साल के मौके पर एयरपोर्ट पर फैंस का जोश सिर्फ कृति सेनन और शाहरुख खान तक ही सीमित नहीं रहा. एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी एयरपोर्ट पर अपने एक जबरदस्त फैन से बातचीत करती नजर आईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा. ये मुलाकातें इसलिए भी अच्छी मानी जा रही हैं क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में कई बार फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई थी और सेलेब्स के साथ गलत व्यवहार के मामले सामने आए थे. लेकिन कृति सेनन, शाहरुख खान और तमन्ना भाटिया के हालिया वीडियो दिखाते हैं कि अब फैंस ज्यादा समझदारी और शालीनता से पेश आ रहे हैं. उत्साह के बावजूद लोग अब लाइन में रहकर और सलीके से अपने पसंदीदा बॉलीवुड सितारों से मिलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL